... Cara a cara

El nuevo cardenal y la Conferencia Episcopal de Bolivia no están alineados. Las diferencias de opiniones son claras, sobre todo respecto al 21-F, según las primeras declaraciones de Toribio Ticona y del ente que recoge la voz de los obispos. Se supone que puede haber divergencias en cualquier organización; sin embargo, el ruido es evidente ahora en el seno de la jerarquía eclesiástica. En su nuevo rol, la palabra de Ticona no pesa igual que cuando era sacerdote u obispo. Eso lo deben entender él y los jerarcas católicos. Por lo tanto, las contradicciones, que son naturales en cualquier organización, deben resolverse internamente y no en público, mucho más cuando los puntos de vista alcanzan asuntos tan delicados de la política. Por supuesto que algunas autoridades buscarán capitalizar estas diferencias para marcar cercanías y distancias, como acaba de ocurrir en la voz del presidente.

Facebook conoce hasta el mínimo movimiento que hacemos del cursor en nuestras computadoras con el mouse. Lo reveló la propia compañía dueña de la red social más usada del mundo en un documento entregado a legisladores que indagan el escándalo de la filtración de datos mediante Cambridge Analytica. Ya sabemos que si entramos a nuestra cuenta nos exponemos a que, sin enterarnos, alguien conozca todos nuestros gustos y preferencias, y que saque provecho de esa data.

Comenzó el Mundial con toda la fuerza de los anfitriones que trituraron 5-0 a una débil Arabia Saudita. Putin y sus compatriotas rusos celebran un arranque arrasador de los locales, precedido de una ceremonia de inauguración sobria y modesta respecto a las anteriores. No se esperaban tantos goles en la apertura de una fiesta que nos tiene atrapados.