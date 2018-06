... Cara a cara

Si la Alcaldía no sostiene el control de La Ramada, Los Pozos y El Abasto, dentro de pocas semanas o meses volveremos al caos que había antes. El fin de semana ya se vio el retorno de ambulantes al último de los grandes mercados donde se aplicó el reordenamiento. Incluso hubo fuertes roces entre los gendarmes y grupos de vendedores que se resisten al orden. La comuna cruceña no debe descuidar la vigilancia permanente porque los vendedores informales vuelven. Tampoco debe aflojar el control del transporte público. Y los compradores también tenemos un rol fundamental. La oferta existe porque hay demanda. Simplemente dejemos de comprar a los que toman las calles en las que no deben estar.

Comenzó un plan piloto en el segundo anillo de la capital cruceña para que los choferes de micros y los pasajeros acaten el uso de 69 paradas. Lo mínimo que se debe cumplir de la norma de circulación es el respeto de los lugares dispuestos en la ciudad para bajar o subir a los vehículos de transporte público. Sin embargo, muchas de las paradas están de adorno, aunque ni eso se puede decir, ya que algunas no parecen lo que deben ser. La educación vial ha sido una asignatura pendiente. Son tan cortas y modestas nuestras metas, que ojalá al menos consigamos que los pasajeros y los choferes paremos donde debemos parar y subamos o bajemos del micro donde lo debemos hacer.

Guabirá es el único de los seis clubes cruceños que consiguió un premio. Irá por segundo año consecutivo a la Copa Sudamericana. Otra vez la Caldera tendrá un partido internacional. Notable mérito de un plantel de jugadores humilde, joven y con garra. Indiscutibles aciertos del DT Tucho Antelo y de la dirigencia, encabezada por Rafael Paz, que viene apuntalando un interesante proceso.