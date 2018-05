... Cara a cara

Mesa, en la mira. El expresidente Carlos Mesa se ha convertido en el blanco de parte de los oficialistas. La comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato en el país, presidida por Susana Rivero, puso bajo sospecha a Mesa por obras concedidas a una constructora de Brasil. El argumento es que descubrieron una veintena de viajes de él a Perú y a Brasil en fechas en las que se definía un contrato.

En este caso, el vocero de la demanda marítima ha rechazado cualquier vínculo con hechos de corrupción y precisó los motivos de sus viajes. Ayer el procurador Pablo Menacho solicitó a la Fiscalía investigar al exmandatario y a tres de sus ministros por supuestamente incumplir normas al revertir la concesión de Non Metalic, socia de Quiborax, a la que el Estado deberá pagar $us 48,6 millones tras un proceso que ganó la empresa chilena. La acción es contradictoria, considerando que la nacionalización de empresas es uno de los pilares del Gobierno. Más allá de si Mesa decide postularse o no (esta semana dijo “Quién sabe”), no es democrático buscar sacar de carrera electoral con artimañas a los adversarios.



La lucha contra usureros. Es para destacar la desarticulación de una banda delincuencial dedicada a realizar préstamos 'gota a gota' en Ivirgarzama y en Villa Tunari. También fueron detenidos otros usureros que venían operando en Oruro y en La Paz. Sería bueno que la lucha se extienda a otras regiones en las que se sabe que hay estos ‘prestamistas’.



De copas, ni hablar. Bolívar fue el último equipo del fútbol boliviano en quedar eliminado de la Copa Libertadores de América. Un año para el olvido.