... Cara a cara

El ‘vice’ contra todos. Álvaro García Linera acaba de reiterar su desafío de debatir sobre economía, socióloga, filosofía, de crecimiento y de deuda. “Que me vengan los cinco expresidentes para no abusar a cada uno de ellos por separado”, señaló nombrando a Jaime Paz Zamora, Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. También dejó en claro que el jefe de Estado, Evo Morales, no debate porque “no tiene tiempo para eso”. Samuel Doria Medina criticó al mandatario por la construcción del nuevo palacio de Gobierno señalando que debiera invertir en oportunidades y en salud, “usted cree que es mejor gastar en palacios, dé la cara y hablemos de frente”. Ojalá se animaran a debatir públicamente, incluyendo Morales, para que los bolivianos los escuchen y saquen sus propias conclusiones.



Urge una nueva cárcel. La intervención policial a Palmasola ya repercute de forma positiva para la seguridad ciudadana. Según el comandante de la Policía de Santa Cruz, Alfonso Siles, desde la desarticulación de la red de extorsión en el penal la delincuencia disminuyó hasta un 10% en la ciudad, lo cual sin duda es un buen indicador. Habrá que insistir en que se concrete la promesa de construir un nuevo centro penitenciario, con todas las condiciones para cumplir con la rehabilitación de los reclusos y aislar con control permanente a los más peligrosos.



Un amaño más de la FIFA. Michel Platini, copresidente del comité de organización de la Copa del Mundo de 1998, reveló que hubo un “pequeño arreglo” para que Francia y Brasil no se encuentren antes de la final.