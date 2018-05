Tuffí Aré Vázquez



... Cara a cara

Los bloqueadores saben a qué hora y dónde golpear para causar más daño. Ayer el centro cruceño amaneció colapsado por transportistas que insisten en atravesar el cuarto anillo con sus pasajeros, lo que suma dolores de cabeza al caótico tráfico. Los vecinos protestaron por semejante abuso que se debió evitar. En la transitada ruta al norte cruceño hubo otro bloqueo en la hora pico, por padres que se cabrearon de exigir la entrega de un módulo escolar acordado con el alcalde warneño. Esta segunda protesta se siente legítima, pero ambos casos no justifican los perjuicios a la gente que quiere trabajar con normalidad. No hay que olvidar que todo conflicto callejero es la muestra del fracaso de la política.



Quedó aprehendido Rafael Quispe, el diputado que protagonizó el destape de corrupción en el Fondo Indígena. Paradójicamente, su libertad sufre restricciones, mientras que una exministra procesada por el escandaloso caso se defiende desde su casa.



Casi al mismo tiempo en que el presidente anunciaba un premio de hasta $us 30.000 a los atletas bolivianos que logren oro en los Juegos Suramericanos, un reconocido competidor nacional renunciaba a la cita deportiva en protesta por no haber recibido apoyo económico en la preparación. También reclamó que se le dio más atención a los contratos de millonarias obras que a la formación deportiva. Algo no cuadra en el enfoque de prioridades.



El entrenador de The Strongest será simultáneamente el “DT gratis” de la selección en cuatro amistosos. Tanta espera para una definición que se veía venir y que confirma la pobreza de ideas en una dirigencia que no cambia. Nombramiento provisional que, como ocurre siempre, terminará probablemente siendo definitivo.