Róger Cuellar Castro



... Cara a cara

La batalla con los gremiales. Con tantos años de desgobierno en los mercados de la ciudad, el traslado de los gremiales ambulantes que lleva adelante el municipio cruceño se ha convertido en una verdadera batalla. Los vendedores informales se sentían dueños de las calles y aceras. De a poco y sin pausa se debe consolidar el ordenamiento municipal de los mercados para tener una ciudad más transitable y saludable. También este proceso ha dejado claro que es hora de desmontar a una cúpula de dirigentes gremiales que aprovechan para lucrar y sembrar el caos en la ciudad. No es posible que dos de los más conocidos gremialistas, Jesús Cahuana y Róger Labardens, hayan acaparado miles de puestos en la nueva La Ramada, tal como lo denunció el concejal Rómel Pórcel.



Ni como Cuba ni como Venezuela. El vicepresidente Álvaro García Linera sorprendió con su afirmación: “No queremos ser como Cuba ni como Venezuela”. Esa fue una respuesta a las críticas de los opositores que señalan que Bolivia se parece más a los gobiernos de los países mencionados. Es una declaración política que contrasta con el permanente respaldo que el presidente Evo Morales brinda, especialmente al

mandatario Nicolás Maduro.



Sobre la ley de empresas. El ministro de Economía, Mario Guillén, ha vuelto a remarcar que la Ley de Empresas Sociales no busca la expropiación, sino que es una alternativa para que el obrero no pierda su fuente laboral en caso de abandono o quiebra. Lo que no se ha dicho es cómo se ayudará a los trabajadores a levantar una compañía en ruinas.