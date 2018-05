Tuffí Aré Vázquez



| Hace 55 minutos

... Cara a cara

El bien mayor es el reordenamiento de los mercados. No es fácil conseguirlo, porque seguro que los informales insistirán en seguir con el desorden que los favorece. Tampoco será sencillo que algunos vendedores, organizados para mantener sus ganancias y el statu quo, cedan sus viejos privilegios. Era previsible que la intervención a La Ramada costaría bastante y no sería del todo pacífica. El escenario ideal es que no exista tensión ni violencia. Sin embargo, cuando la Alcaldía tiene como respaldo la ley, la debe aplicar sin dubitaciones. Ahora que se intenta hacer prevalecer la autoridad, hay que apoyar que se lo haga con firmeza. Un mínimo aflojamiento abrirá un resquicio para volver atrás. Por supuesto que se requiere una planificación de las intervenciones con la fuerza pública para evitar costosos daños y preservar sobre todo la integridad física de las personas. Sin embargo, no hay razones para retroceder en la búsqueda del bien mayor, que es el orden.



El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene la obligación de reparar rápidamente los baches que afectan a calles y avenidas de algunas zonas de la ciudad. No es ahora tiempo de lluvias como para atribuir el problema a ellas. Al contrario, urge aprovechar que no hay tormentas para trabajar, sobre todo, en el bacheo y la señalización horizontal de las vías.



En la negociación con la dirigencia de Chuquisaca, el Gobierno al menos aclaró que está cerrada la discusión de los límites con Santa Cruz. Un factor que complicó este conflicto fue precisamente la duda que instaló hace tiempo el Ejecutivo sobre el asunto.