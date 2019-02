... cara a cara

Un polémico artículo titulado “Ideología de género, ese caballo de Troya”, del periodista y escritor Darwin Pinto, ha encendido un acalorado debate en Twitter. Como ocurrió otras veces, en algunos de los posts se cuestiona a EL DEBER por publicarlo en el suplemento Séptimo Día, al considerar que este “gran periódico no merece este tipo de notas”, según palabras de Susana Bejarano, conductora del espacio televisivo Esta Casa no es Hotel. Otras críticas apuntan al rol de este medio como validador del pensamiento de Pinto, que cuestiona en su texto la ideología de género. Hay una diferencia sustancial entre la línea editorial de un diario y los textos de opinión que publica.

El texto editorial recoge la propia postura del periódico sobre los diversos hechos y la realidad. Esta postura no exige el alineamiento de autores que escriben con su propia firma. Es decir, EL DEBER no necesariamente está de acuerdo con el punto de vista de Pinto, pero tolera su posición, siempre que no contenga imprecisiones ni agresiones. Si este diario optara por publicar solo los textos de las personas con las que está de acuerdo, transgrediría la misión definida por su familia fundadora. Esta enfatiza como valor irrenunciable la pluralidad y la tolerancia a la diferencia de pensamientos, siempre que no atenten contra la veracidad y la construcción de sociedad. De lo contrario, alentaría el peligroso pensamiento único.

Ante la crítica de Susana Bejarano, EL DEBER la invitó ayer a usar el mismo espacio de opinión que tuvo Darwin Pinto para que pueda explicar por qué “es un texto que no merece ser publicado en este periódico”. También le propuso especificar las mentiras que halló en la nota y a expresarse sobre la “ideología de género”. Esperamos pronto su opinión, así como otras distintas a la de ella y a la de Pinto.

El MAS aceleró en el Legislativo la ley del SUS para iniciar en marzo su aplicación gradual. Se percibe una ansiedad por ofrecer las prestaciones calculadas en 1.200, pero no se disipan aún las dudas sobre la capacidad instalada para hacerlo con eficiencia.