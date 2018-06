Volcán de Fuego no da tregua y sube la cifra de muertos en Guatemala

Los cadáveres de ocho víctimas de las erupciones del Volcán de Fuego fueron rescatados ayer por las brigadas de búsqueda en una comunidad del departamento sureño de Escuintla, constató un fotógrafo de EFE, lo que elevó a al menos 99 la cifra de muertos.

Los cuerpos fueron hallados entre los escombros de la comunidad de San Miguel Los Lotes, la cual quedó soterrada bajo miles de toneladas de material volcánico.

Entre los primeros seis cadáveres rescatados figuran los de dos menores y el de una mujer. Los otros son de hombres adultos.

En el mismo sitio fueron localizados después los cadáveres de otros dos adultos.

Del inmueble donde estaban los restos, los socorristas rescataron una fotografía en la que aparecen al menos 16 menores, pero de ellos se desconoce su situación.

Las autoridades de socorro desalojaron a la prensa del lugar.

Con estos ocho cuerpos rescatados suma 99 la cifra de fallecidos por la erupción que registró el pasado domingo el coloso situado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, ya que ayer

falleció un hombre en el Seguro Social debido a las graves quemaduras.

El último informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) data del martes y cifró en 75 fallecidos y en 192 los desaparecidos.

Por tercer día consecutivo, las brigadas de rescate iniciaron la búsqueda de los desaparecidos por la avalancha que generó la erupción del volcán, situado entre los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.



El secretario de la Conred, Sergio García Cabañas, ha asegurado que no descansarán hasta localizar a la última víctima de la tragedia causada por el coloso.



Piden renuncia de coordinador

Diputados opositores de la Unidad Nacional de la Esperanza pidieron la dimisión del secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala, Sergio García, por “no haber actuado” oportunamente para prevenir la tragedia de la erupción del Volcán de Fuego del domingo.



Los congresistas citaron a las autoridades de la Conred y del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), y les recriminaron el haber tenido mala coordinación entre ellas para poder realizar las evacuaciones de los habitantes de las comunidades que están situadas en las faldas del volcán.



Mientras García aseguraba que los boletines del Insivumeh no eran precisos ni tenían claridad para otorgarle facultades de actuar y comenzar a evacuar a las personas del área, el director del Insivumeh, Eddy Sánchez, aseguró que los boletines sí advirtieron de la fuerte actividad volcánica desde tempranas horas del domingo.



No obstante, Sánchez admitió que la erupción más fuerte del volcán, alrededor de las 13:00 (19:00 GMT), fue “repentina” y la información fue compartida 40 minutos más tarde, mientras que la Conred no emitió sus alertas hasta las 15:00 (21:00 GMT) del domingo.



El secretario ejecutivo de la Conred comentó que continuará con “el barrido” para ubicar personas con vida tras la actividad volcánica que incluso ayer llegó a incrementarse con la caída de más flujo piroclástico.

Explosiones moderadas y descenso de avalanchas de lava mantienen el temor entre los pobladores



El Volcán de Fuego que el domingo registró una potente erupción continúa con explosiones moderadas y las autoridades advirtieron sobre el descenso de avalanchas hacia las barrancas.



Un reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de las 8:00 (14:00 GMT) da cuenta de que el coloso, situado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital, sigue con explosiones débiles y moderadas que generan una columna de humo de hasta 4.700 metros de altura.



El ente científico alertó que esas explosiones causan avalanchas hacia las barrancas del volcán, de 3.763 metros sobre el nivel del mar.

Aseguró que las lluvias que han caído en la región y la acumulación de material pueden provocar súbitos desprendimientos. El Insivumeh afirmó que la actividad continúa y no descarta que se registren nuevos flujos piroclásticos en las próximas horas, con el consecuente riesgo para la población.