Video: mujer da a luz en un vehículo a toda velocidad

Es una escena dramática, pero con final feliz. Michael Addison y su esposa Rudia Napier se dirigían a toda velocidad a un hospital de Nevada (EEUU), pero de repente la madre comenzó a sentir las contracciones y terminó dando a luz.

La mujer dio a luz, a pocos kilómetros de un centro sanitario en Nevada, señala El País de España. Mientras la madre veía cómo la cabeza del bebé ya estaba fuera, el caos se desató en el vehículo: su marido apretaba el acelerador, sus dos hijas pequeñas, sentadas en los asientos traseros, no paraban de gritar y llorar, mientras su hijo de 10 años, grababa el video que ya tiene más de 10 millones de reproducciones.

Puede ver el video AQUÍ (advertimos que se trata de contenido sensible)

“¡Mike, el bebé está llegando, el niño está saliendo ahora mismo!”, señaló la madre, mientras su esposo aceleraba para llegar al centro médico. Entre lágrimas y emoción la pequeña Jolee Lavergne Addison llegó al mundo en el asiento delantero del vehículo de su padre.

Tras el nacimiento, hubo segundos de angustia en los que la pequeña no lloró, pero todos llegaron sanos y salvos al hospital. “Fue la mejor y la peor experiencia que jamás he tenido”, ha añadido la coprotagonista de esta historia.

El nacimiento de la pequeña Jolee fue publicada en esa red social por el orgulloso padre: “Espero que este vídeo no haya ofendido a nadie. Siendo completamente sincero, lo he publicado porque me parecía un momento extravagante y lo grabó mi hijo”.

Aprovechando la rápida e inesperada fama, la familia ha organizado una colecta digital para conseguir un vehículo más grande.