Vice de Uruguay dice que su país brinda asilos

La vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky, reafirmó ayer que su país tiene una tradición de dar asilo político y reiteró que su gobierno estudiará en detalle el caso del ex mandatario peruano Alan García, que pidió refugio en la embajada uruguaya en Lima alegando persecución política.

“Uruguay ha sido un país de asilo”, dijo la jerarca en declaraciones reproducidas por la web del diario El Observador, reiterando una formulación explicada por el ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) esta semana.

“Primero hay que ver cuál es la acusación” y “si se puede tipificar como persecución política o simplemente son delitos económicos”, explicó Topolansky. “En base a ello se va a tomar la decisión”, añadió.

“Esto no es cuestión de si es mi amigo o no es mi amigo”, sino que “hay que ver lo concreto, que es lo que plantea la Justicia peruana”, agregó la vicepresidenta del gobierno de Tabaré Vázquez, en medio de pedidos de la oposición para que no le sea acordado el asilo a García.

Perú entregó el martes al embajador de Uruguay en Lima una nota señalando que en el país rige el estado de derecho y la separación de poderes, tres días después de que García pidiera asilo alegando ser víctima de una “persecución política”.

El mandatario peruano, Martín Vizcarra, se había comprometido el domingo con su par uruguayo a enviarle antecedentes para que resuelva sobre el pedido.

García en tanto, permanece en la embajada uruguaya en Lima desde el sábado después de que la Justicia le prohibiera salir de Perú mientras se investigan presuntos actos de corrupción ligados a la empresa brasileña Odebrecht.

Las autoridades uruguayas deben evaluar si el caso de García se encuadra dentro de la Convención Interamericana de 1954 sobre el derecho de asilo.

García dice que lo persiguen

Ayer, Alan García, investigado por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, reiteró ser víctima de una persecución política como el argumento principal para la solicitud de asilo diplomático presentada a Uruguay.

En una carta publicada en redes sociales por su abogado, García renegó de la orden judicial que le impide abandonar Perú por 18 meses desde

el sábado, la misma que inicialmente aceptó de buena forma, pocas horas antes de que se presentara en la embajada de Uruguay en Lima para pedir asilo.