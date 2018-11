Una selfie lo salvó de ser condenado a cadena perpétua

El soldado estadounidense Christopher Precopia se salvó de ser condenado a cadena perpetua gracias a una selfie que demostró que no se encontraba en el lugar de un incidente del que fue señalado como responsable. Detrás de la acusación estaba su exnovia, que dijo a la Policía que el uniformado no solo había entrado a robar a su casa sino que la atacó con una navaja provocándole una grave herida cerca del pecho.

Precopia fue arrestado en la ciudad de WIlliamson, estado de Texas, y de inmediato imputado por la Fiscalía. "No actúes como si no lo supieras", le dijeron las autoridades judiciales cada vez que él trataba de decir que no sabía de qué lo acusaban.

“No tenía idea de quién me acusaba de esto, no tenía idea de por qué estaba sucediendo. Tenía miedo constantemente de lo que podría suceder al día siguiente iba a dormir con la esperanza de no despertarme, solo para alejarme de esto“, dijo Precopia, según publican medios estadounidenses.

Esta es la cruz que la exnovia dijo que le provocó el soldado

Tras pagar una fianza de 150.000 dólares, el soldado y su abogado iniciaron una investigación para salvarlo de una acusación que podía haberlo llevado a la cárcel de por vida, ya que el delito de robo con agresión tiene una pena de cadena perpetua en Texas.

Al final la prueba determinante fue una selfie que el soldado se tomó en un hotel, donde compartía una cena con unos amigos. Una pericia técnica demostró que la foto fue tomada a la misma hora y fecha que la que había señalado la denunciante.

“Fue muy afortunado de que ella eligiera una fecha y una hora para las que tenía una coartada sólida. Él y yo hablamos muchas veces sobre la suerte que tuvo“, dijo el abogado de Precopia.