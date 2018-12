Un violador impune: absuelven a sujeto que se hizo pasar por el novio para abusar de una mujer

La historia de Abigail Finney es una de las más leídas en el mundo en estos momentos. Pocos pueden creer como su violador logró salir absuelto a pesar de reconocer que se aprovechó de la novia de su amigo, haciéndose pasar por él para tener relaciones sexuales.

Todo sucedió en enero de 2017, en el estado de Indiana. Abigail acompañaba a su novio en su cuarto en el campus de la Universidad de Purdue, mientras él y sus amigos tomaban alcohol y jugaban videojuegos (ella no bebió durante la noche).

Cuando ella se cansó decidió retirarse a dormir a la cama que había en el cuarto. Ya de madrugada, sintió que alguien llegaba a la cama (con la habitación completamente a oscuras) y la acariciaba, silenciándola para no despertar a los demás que se habían quedado a dormir en el lugar.

Como no era la primera vez que sucedía algo así, ella accedió a tener relaciones, sin percatarse que no era la persona que creía, sino el amigo de su pareja. La sorpresa vino cuando ella se fue al baño y al regresar vio en la cama al sujeto.

“Recuerdo que me sonrió. Fue una imagen extraña. Me puse frenética. No sabía lo que estaba pasando", contó Abigail a BuzzFeed News.

En un principio creyó que todo se había tratado de una broma y que cuando se ausentó por unos momentos el amigo intercambió lugares con el novio. La confirmación del abuso fue que su pareja estaba durmiendo en el cuarto que ella tenía en el campus.

Sola en su habitación, Abigail trató de procesar lo que acababa de suceder. ¿La habían violado? ¿Fue esto contra la ley? Ella envió un mensaje de texto a dos amigas para pedir consejo. "Yo estaba como, 'me siento violada. Esto se siente mal. Pero no sé si es ilegal ".

Abigail tenía razón al estar confundida. Bajo la ley de su estado, lo que el sujeto hizo no era técnicamente ilegal, aunque más tarde admitió que sabía que Abigail no estaba consintiendo en tener sexo con él . Esto se debe a que en Indiana , el sexo solo se convierte en violación cuando se lo obliga a través de la fuerza o las amenazas, si la víctima tiene una discapacidad mental y no puede dar su consentimiento correctamente, o si no está consciente de que se está produciendo el sexo.

A pesar que el sujeto fue llevado ante la justicia, se impuso finalmente lo que señala la norma y fue absuelto.

Este caso ha causado tanto revuelo en los Estados Unidos que se ha promovido una iniciativa legislativa para que se endurezcan las leyes sobre delitos sexuales y consentimiento.