Un hombre mata a balazos a tres personas en tranvía en Holanda y causa conmoción

Tres personas murieron y cinco resultaron heridas ayer cuando un hombre disparó en un tranvía en Utrecht (Holanda), en un ataque con “posibles móviles terroristas”, dijo la policía holandesa que horas después detuvo a un sospechoso, aunque medios locales también señalan “una disputa familiar” detrás del ataque.

Las mezquitas de la ciudad fueron cerradas. El tiroteo se produce pocos días después de que 50 personas murieran en un ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda.

“Nos acaban de informar que el sospechoso fue detenido”, dijo el jefe de la policía de Utrecht Rob van Bree en una conferencia de prensa. La policía había indicado previamente que estaban buscando a un hombre nacido en Turquía, Gokmen Tanis, de 37 años, del cual distribuyó una foto.

Durante las horas de fuga del presunto autor, las autoridades reforzaron la seguridad en edificios claves del país y aeropuertos como el de Ámsterdam-Schiphol, y pidieron a los residentes de Utrecht, una de las mayores ciudades de los Países Bajos, que no salieran a las calles.

“En este punto, podemos confirmar tres muertes”, dijo el alcalde, Jan van Zanen, en un videocomunicado difundido en Twitter, precisando que las autoridades trabajan sobre la base de que fue un “atentado terrorista”.

El sospechoso de haber asesinado a tres personas en Utrecht actuó movido por “asuntos familiares” y disparó primero a una pariente y luego a quienes se acercaron a socorrer a la víctima, según informa la agencia turca Anadolu.

El sospechoso, Gokmen Tanis actuó por motivos familiares señala ese medio, que cita a fuentes de la familia.

Según los testigos, la agresión se produjo cuando el sospechoso sacó una pistola y comenzó a disparar contra una mujer que viajaba con él en un tranvía en el distrito de Kanaleneiland.

El autor del tiroteo “parecía tener fijación con una persona” que viajaba en el tranvía con él y “se enfadó con la gente que intentó ayudar a esa mujer”, según dijeron los testigos a la Policía holandesa.

Alarmante

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, calificó el acto, que ocurre pocos días antes de las elecciones locales, de “profundamente alarmante”.

El padre del sospechoso dijo que quiere que su hijo sea “castigado” si es el autor del ataque, informó la agencia de prensa turca DHA.

“Si lo hizo, debe ser castigado”, dijo Mehmet Tanis.

Según medios de comunicación turcos, la familia Gökmen Tanis es de Yozgat, en el centro de Turquía.

Mehmet Tanis dijo a DHA que regresó a Turquía en 2008 después de divorciarse de su esposa, que se había quedado con su hijo Gokmen en Holanda, adonde habían emigrado juntos.

Se volvió a casar y ahora vive en la provincia de Kayseri, en el centro de Turquía.

“No he dialogado, no he tenido contacto con mi hijo durante 11 años, no nos hemos hablado desde 2008”, dijo Mehmet Tanis a DHA. “No era agresivo, pero han pasado 11 años desde entonces. ¿Qué ocurrió, qué vivió? No lo sé”, agregó.

Heridos

En Utrecht un testigo dijo a la prensa que había visto a una persona herida saliendo corriendo del tranvía, toda ensangrentada, y que acabó cayendo al suelo.

“La llevé a mi coche para ayudarla. Cuando la policía llegó, estaba inconsciente”, dijo este testigo, que requirió el anonimato, a la cadena.

Las autoridades de Utrecht aconsejaron “quedarse en el interior antes de tener más informaciones. No se excluyen nuevos incidentes”.

Los medios de comunicación locales mostraron fotografías de policías armados enmascarados y vehículos de emergencia rodeando un tranvía detenido cerca de un puente. Los principales partidos políticos, incluido el VVD del primer ministro Rutte, anunciaron que suspendían la campaña para las elecciones locales del miércoles, que determinarán la nueva composición del senado.

TURQUÍA INICIA SU PROPIA INVESTIGACIÓN DEL ATAQUE OCURRIDO EN LA CIUDAD HOLANDESA

Los servicios de inteligencia turcos investigan el ataque ayer de un hombre nacido en Turquía en un tranvía en la ciudad holandesa de Utrecht que dejó cinco muertos, dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Las autoridades holandesas dijeron que probablemente el ataque tuvo un móvil terrorista, pero que “no podían descartar” otros motivos, como una disputa familiar.

“Nuestros servicios de inteligencia están investigando todo esto”, dijo Erdogan al canal de televisión turco Ulke TV.

“Unos dicen que es una disputa familiar, otros que es un atentado terrorista”, añadió sobre esos hechos que dejaron además cinco heridos y acabaron con la detención tras varias horas de fuga del presunto autor, Gokmen Tanis, de 37 años. Las autoridades turcas demandaron una investigación imparcial del caso.