Un abogado experto en mafia se suma a la defensa de 'El Chapo'

Un experimentado abogado penal estadounidense, Jeffrey Lichtman, retornó al equipo que defiende al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, aunque su rol será limitado porque representó o aún representa a cuatro potenciales testigos del juicio contra el exjefe del cártel de Sinaloa.

Lichtman, conocido por salvar de la cárcel en 2005 al exmafioso John Gotti Junior, fue autorizado por el juez Brian Cogan de la corte federal de Brooklyn a participar en la defensa de El Chapo, extraditado en enero de 2017 a Estados Unidos y considerado uno de los mayores traficantes de droga de la historia. Pero el juez advirtió que Lichtman no podrá contrainterrogar a esos cuatro potenciales testigos de la fiscalía, ni usar o transmitir información de esos cuatro casos que pueda ser útil para la defensa de El Chapo a los otros abogados del jefe narco, Eduardo Balarezo y William Purpura.

El Chapo, famoso por protagonizar dos espectaculares fugas de cárceles mexicanas, dijo que entendía. "Yo creo que las condiciones están dadas para que me represente", dijo al juez El Chapo, de 61 años, que durante gran parte de la audiencia fijó la mirada en su esposa, la joven exreina de belleza Emma Coronel.

Uno de esos potenciales testigos, defendido actualmente por Lichtman, fue co-acusado junto a El Chapo en este caso, pero luego la causa fue separada. Lichtman ya había anunciado su intención de defender a El Chapo hace un año, pero se desvinculó del caso cuando no obtuvo garantías de que sus honorarios no serían confiscados por el gobierno estadounidense, que busca incautar al jefe narco los 14.000 millones de dólares que estima generó su imperio criminal.

No explicó cómo fue solucionado el problema. "No voy a hablar de honorarios", dijo.

Durante el juicio "no puedo hacer el contrainterrogatorio de un puñado de testigos (...) pero hay muchos testigos en el caso, está bien", dijo a periodistas Lichtman al culminar la audiencia.

El Chapo "es un personaje mítico y lo están juzgando como si fuese el único narcotraficante del mundo. Nos vamos a defender con vigor de todos los que colaboren, todos tienen un incentivo para mentir, todos están sacando algo de esto", indicó. El juez Cogan negó sin embargo su pedido de aplazar el juicio para que tenga más tiempo para prepararse.

Acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas y de enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos, "El Chapo" enfrenta 17 cargos. Solo el primero, dirigir el cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua. La última audiencia antes del juicio será el 10 de octubre.