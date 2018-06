Trump y Kim Jong-Un llegan a Singapur para un encuentro

Singapur recibió este domingo a Donald Trump y Kim Jong-un en un ambiente de enorme expectación, en el que no faltan imitadores de los mediáticos políticos ni los negocios que sacan provecho con hamburguesas y tacos conmemorativos.

La próspera ciudad-estado se ha volcado en los preparativos de la histórica cumbre que celebran este martes los líderes de EEUU y Corea del Norte, que han llegado ya a Singapur rodeados de evidentes medidas de seguridad y entre un gran secretismo en el caso de Kim.

El Gobierno de la neutral Singapur ha desembolsado 15 millones de dólares estadounidenses (12,7 millones de euros) para un evento que, ha dicho, le podría aportar una importante proyección, además de seguridad y estabilidad a la región.

El encuentro estará marcado por fuertes medidas de seguridad

"Nos da publicidad", reconoció hoy el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, durante una visita al centro de prensa que las autoridades han puesto en funcionamiento en la zona de la Marina de Singapur, a unos 6 kilómetros de la isla de Sentosa, donde se celebrará la cumbre.

El encuentro, el primero de la historia entre líderes de EEUU y Corea del Norte, ha atraído a unos 2.500 periodistas de todo el mundo, que seguirán el incierto resultado de una cumbre centrada en la desnuclearización del régimen de Pyongyang.

La enorme presencia de reporteros y los numerosos cortes de calles por razones de seguridad en los alrededores de los hoteles donde se hospedan las delegaciones están alterando la vida de la tranquila ciudad de 5,6 millones de habitantes, aunque lo llevan con buen ánimo.

Kim Jong Un fue el primero de los dos presidentes en llegar. En la imagen, el vehículo que lo trasladó del aeropuerto al hotel

"Estoy muy orgulloso, es un acontecimiento histórico. Somos uno de los países más pequeños del mundo pero también muy seguro, confían en nosotros", comenta a Efe un veinteañero que trabaja en un centro comercial de la ciudad.

A la espera de que se vea juntos a los verdaderos protagonistas, dos imitadores de Trump y Kim se han convertido en las estrellas friki de los días previos a la cumbre.

En un céntrico centro comercial al aire libre, Howard X y Dennis Alan anticipaban entre medios y curiosos el apretón de manos que con toda probabilidad se darán el líder norcoreano y el presidente estadounidense cuando el martes se vean cara a cara por primera vez.

Los suplantadores, uno hongkonés y otro estadounidense, protagonizaron durante el fin de semana un evento llamado "la cumbre verdadera", como parte de una campaña de promoción de una aplicación para móviles.

Cientos de personas esperaban hoy en fila pacientemente para fotografiarse con los falsos Trump y Kim, después de haber pagado 15 dólares singapurenses (9,5 euros) para bajarse la aplicación y 40 (25,5 euros) en el caso de los que querían acceso rápido.

El encuentro genera gran expectativa. En la imagen, decenas de personas fotografían a la caravana en la que viaja Kim Jong Un

"Es un momento histórico y quiero ser participe. Sé que estos no son los reales, pero como no puedo hacerme una foto con Trump y Kim me la hago con los imitadores. Quiero tener un recuerdo para siempre de esta cumbre tan importante para el mundo", explicó a Efe Jo, una hongkonesa que vive en Singapur.

Los hosteleros locales han querido también aprovechar el tirón del histórico encuentro y han lanzado platos conmemorativos.

El restaurante callejero "Old Satay Club", que habitualmente sirve comida india, ofrece desde hace cinco días y "por un tiempo limitado" la Trump-Kim Peace Burguer, que fusiona los dos platos más típicos de EEUU y Corea: la hamburguesa y el kimchi, una ensalada de col fermentada.

"Teníamos que aprovechar el momento y hacer algo. No tomamos parte por ninguno de los dos, nuestra apuesta es la paz", dice entre risas la cocinera, que asegura que la hamburguesa de la cumbre está teniendo mucho éxito.

En la misma línea, el restaurante mexicano Lucha Loco ha incluido dos nuevos tacos en el menú: "El Gringo", con sabor a hamburguesa con queso, y "El Hombre Cohete", relleno de pollo frito coreano y cuyo título hace referencia al mote que Trump inventó el año pasado para referirse a Kim.

Con Trump y Kim vestidos de guerreros de la lucha libre mexicana gracias a un montaje fotográfico, un folleto de la taquería anuncia que quienes compren uno de los tacos especiales entrarán en un sorteo para reventar dos piñatas gigantes que representan a los dos líderes, colgadas en el patio del restaurante.