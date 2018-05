Trump suspende la reunión con Kim Jong Un y sube la tensión con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló ayer una esperada cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un, prevista para el 12 de junio en Singapur, al tiempo que anunció la continuidad de las sanciones y la “presión máxima” sobre Pyongyang.

“Tristemente, ante la tremenda ira y la abierta hostilidad mostradas en su declaración más reciente, siento que es inapropiado, en este momento, tener esta reunión tan largamente planeada”, expresó Trump en una carta a Kim, divulgada por la Casa Blanca.

Por ello, añadió el presidente estadounidense, “por el bien de ambas partes pero en detrimento del mundo, (la reunión) no tendrá lugar”.

El gesto de Trump representa un espectacular cambio de rumbo en medio de un proceso de aproximación que tenía en vilo a la comunidad internacional ante la posibilidad real de una solución negociada a las tensiones en la península coreana.

Trump y Kim habían acordado reunirse en Singapur para discutir mecanismos para poner fin a los programas de armas nucleares de Corea del Norte.

En ese proceso de aproximación, Pyongyang liberó a tres ciudadanos estadounidenses detenidos, en tanto Kim sostuvo un histórico encuentro con Moon Jae-in en la zona desmilitarizada que divide la península.

Sin embargo, en las dos últimas semanas se hicieron evidentes las divergencias sobre las expectativas de Washington y Pyongyang sobre los alcances de la negociación. Ambas partes protagonizaron además una escalada retórica. Por ejemplo, el vicepresidente Mike Pence mencionó en una entrevista que Kim podría terminar sus días como el ex líder libio Muamar Gadafi. En respuesta, la vicecanciller norcoreana, Choe Son Hui, calificó a Pence de “ignorante y estúpido”.



Lamentos generalizados



La noticia de la cancelación de la reunión se conoció pocas horas después de que la agencia de prensa norcoreana KCNA asegurara que Pyongyang había desmantelado y demolido de forma “completa” un centro de pruebas nucleares, algo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, saludó, aunque lamentó la ausencia de expertos internacionales.



Guterres también se dijo “profundamente preocupado” por la anulación de la reunión y exhortó “a todas las partes a mantener su diálogo para hallar una vía hacia una desnuclearización pacífica y verificable en la península coreana”.



El presidente surcoreano, Moon Jae-In, dijo lamentar profundamente la decisión de Trump y que “la desnuclearización de la península coreana y la paz permanente es una tarea histórica que no puede ser cancelada o retrasada”. Por su lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comentó que sin una cumbre la pacificación de la península será muy “difícil”.



“Contábamos con que fuera un paso importante hacia una distensión en la península coreana y el inicio de una desnuclearización”, dijo Putin en una rueda de prensa. “Es poco probable que podamos lograr un avance considerable (...) en el proceso de desnuclearización” de la península, agregó.



En tanto, una portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, señaló su “decepción” por el anuncio y apuntó la necesidad de una “desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península coreana”.



Momento difícil



De acuerdo con Trump, el mundo en general y Corea del Norte en particular “han perdido una gran oportunidad” de construir una paz duradera.

“Esta oportunidad perdida es un momento verdaderamente triste en la historia”, apuntó.

Agregó una abierta amenaza a Kim: “Usted habla sobre sus capacidades nucleares, pero las nuestras son tan enormes y poderosas que le pido a Dios que jamás deban usarse”.

Sin embargo, mencionó haber sentido que “un magnífico diálogo se estaba construyendo entre usted y yo, y en última instancia es solo ese diálogo lo que importa. Espero con ansias conocerlo algún día”.

Pyongyang destruye una base nuclear y los precios del petróleo caen por la suspensión de la reunión



Corea del Norte destruyó ayer, ante un grupo de periodistas extranjeros, los túneles de su centro de pruebas atómicas, un gesto destinado a exhibir el compromiso de Pyongyang para lograr la desnuclearización de la península.



El régimen detonó ante unos veinte periodistas, de cinco países (Corea del Sur, China, EEUU, Rusia y el Reino Unido), al menos tres de los cuatro entramados de galerías subterráneas (el cuarto se cree que lleva inutilizado desde 2006) del centro nuclear de Punggye-ri, en la provincia de Hamgyong del Norte.



Entretanto, los precios del petróleo caían ayer al finalizar los intercambios europeos, lastrados por la anulación de la cumbre. Hacia las 14:00 GMT, el barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en julio vendía a 78,89 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, o sea, 91 céntimos menos que el miércoles al cierre.

Por otro lado y pese a todo, Corea del Norte afirmó que todavía estaba dispuesta a dialogar con EEUU, según lo señaló el viceministro Kim Kye Gwan.