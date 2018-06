Trump abre guerra comercial con la UE, Canadá y México

Los tambores de guerra comercial resonaron ayer con fuerza con la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer finalmente aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea (UE), Canadá y México, a la que ya han respondido con represalias inmediatas.

Horas antes de que se cumpliera el plazo para decidir sobre la exención de los aranceles a sus estrechos socios comerciales, el Gobierno de Donald Trump redobló su apuesta proteccionista con una medida que dispara las tensiones comerciales y la inquietud internacional.



"Hemos decidido no extender la exención para la UE, Canadá y México, por lo que estarán sujetos a los aranceles del 25% y 10%" al acero y al aluminio, indicó Wilbur Ross, secretario de Comercio de EEUU, en una conferencia telefónica con periodistas, al despejar la incógnita y añadir que entrarán en vigor hoy, viernes.



Hace un mes, EEUU decidió otorgar a la UE, a Canadá y a México una suspensión temporal de los aranceles dada su calidad de socios estrechos y para dar más tiempo a las negociaciones. Sin resultados satisfactorios.



Ross subrayó que aunque "hubo avances en las conversaciones con la UE", no fueron suficientes "para mantener las exenciones temporales o lograr exenciones definitivas".



Por su parte, apuntó que "ya no hay fecha precisa" para el fin de las negociaciones con Canadá y México sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), que "se han prolongado más de lo previsto", por lo que "también quedarán sujetos a los aranceles".



A su vez, explicó que había llegado a un acuerdo con Australia, Brasil y Argentina, que asumirán unas determinadas cuotas de exportación a EEUU y se librarán así de estas tarifas adicionales.



Los aranceles a socios como la UE, Canadá y México suponen el paso más agresivo dado hasta ahora por Trump en su desafío al sistema de libre comercio global, ya que es el primero dirigido directamente contra algunos de sus aliados más cercanos.



La respuesta desde el otro lado del Atlántico no se hizo esperar y el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, calificó la imposición de aranceles como "proteccionismo, puro y simple".