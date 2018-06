Tras repudio mundial, Trump revierte política de separación de hijos de los inmigrantes

Tras un amplio repudio mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto destinado a poner fin a la controvertida separación de las familias de inmigrantes en la frontera, revirtiendo una práctica que generó desprecio internacional.

“Se trata de mantener juntas a las familias”, dijo Trump en la ceremonia de firma en la Oficina Oval, después de anunciar más temprano, en un dramático cambio de su discurso, que iba a poner fin a esta controvertida medida.

“Tendremos fronteras muy fuertes, pero mantendremos juntas a las familias”, indicó el presidente de Estados Unidos, quien a principios de mayo lanzó una política de “tolerancia cero” hacia la inmigración ilegal, que ha resultado en la separación de familias.

“Creo que cualquiera con un corazón podría actuar de la misma manera”, agregó, y señaló que su hija Ivanka y su esposa, Melania, tenían sentimientos muy fuertes sobre el tema.

Según el New York Times, el decreto autoriza la detención de los padres junto a sus hijos por tiempo indeterminado. Entre el 5 de mayo, cuando comenzó a implementarse esta política, y el 9 de junio, 2.342 niños y jóvenes inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera sur del país, de acuerdo con cifras oficiales.

Litigio de larga data

El Ejecutivo del expresidente Barack Obama (2009-2017) incumplió ese acuerdo cuando se produjo en 2014 una llegada masiva de menores procedentes de Centroamérica, lo que desató un litigio que llevó a un juez federal a determinar, en 2016, que el límite de 20 días debía respetarse y aplicarse tanto a los niños como a sus padres.



Las separaciones de familias en la frontera son consecuencia de la política de “tolerancia cero" que puso en marcha en abril el Gobierno de

Trump, y que lleva a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza irregularmente la frontera con México, quien es separado entonces de los niños con los que viaja. “El dilema es que si eres débil, el país quedará inundado de millones de personas. Y si eres fuerte, no tienes corazón. Quizá prefiero ser fuerte, pero es un dilema difícil”, indicó Trump.



“Queremos fronteras fuertes. No queremos que entre gente de Oriente Medio usando a niños para pasar la frontera”, añadió, sin aclarar por qué mencionaba específicamente esa región. Trump anunció además que pospondrá el ‘picnic’ que preveía celebrar este jueves con miembros del

Congreso porque no le parece “correcto” mantenerlo, presumiblemente debido a la mala imagen que daría ese copioso banquete en Washington dada la situación en la frontera.

Los menores separados sufren traumas sicológicos graves



Los más de 2.300 niños separados de sus padres clandestinos en Estados Unidos son particularmente vulnerables sicológicamente después del largo viaje que han soportado, sostiene Judith Cohen, profesora de siquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel.



Estos menores pueden evitar quedar traumatizados de por vida si se atienden dos condiciones: que se les proporcione seguimiento a largo plazo, y una reunificación rápida con sus padres, dijo a la AFP la siquiatra.



“Primero hay que recordar que estos niños ya han sufrido un trauma: no provienen de situaciones felices y saludables, han huido de situaciones peligrosas en su país, pandillas, violencia familiar, abuso sexual. Estos niños no salen con mentes y cuerpos sanos.

Cuando agregamos a un niño ya traumatizado el trauma de la separación brutal de sus padres, le quitamos una fuente de protección y de apoyo. Cuanto más joven es el niño, más lo sentirá como una amenaza. Temerá por su vida. Los niños pequeños tienen los cerebros inmaduros, dependen mucho de sus padres”, indicó la especialista.

Debate en Europa

Política migratoria

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, invitó a los mandatarios europeos, entre ellos Alemania, Italia y España, a una reunión el domingo en Bruselas para desbloquear la política migratoria del bloque.



Crisis europea

Los europeos quieren plasmar en su cumbre del 28 y 29 de junio su solución para la reforma de la política de asilo, tres años después de que el bloque enfrentara su mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial y que sigue dividiendo a los 28 países.



Hungría penaliza

El Parlamento de Hungría adoptó una ley que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo.



Polémica por el aquarius

Italia decidió no abrir sus puertos a los 630 inmigrantes del Aquarius, que finalmente desembarcará en España.