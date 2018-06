Suben a 133 los políticos asesinados en México en medio del proceso electoral

Suman 133 los políticos asesinados desde que comenzó en septiembre el proceso electoral en México, y que culminará el domingo con las elecciones presidenciales, informó a la AFP la consultora Etellekt. De esa cifra, 28 eran precandidatos y 20 candidatos, añadió la firma especializada en análisis de riesgos y políticas públicas.

Amnistía Internacional (AI) reclama más acciones del Estado. El Instituto Nacional Electoral (INE) asegura que serán comicios exitosos, pese a la violencia.



En estas elecciones están convocados 89,1 millones de electores que votarán para elegir al presidente y otros 3.405 cargos públicos federales, estatales y municipales en 30 de los 32 estados del país.



Las elecciones del domingo son las más grandes en la historia del país: se renovarán más de 18.000 puestos, incluidos los curules del Congreso bicameral.

El último episodio sangriento contra políticos ocurrió el miércoles en el estado de Michoacán, donde un alcalde interino fue asesinado a balazos cuando circulaba en su automóvil en la localidad de Buena Vista Tomatlán, a plena luz del día.



De los 133 políticos asesinados, 17 eran mujeres, y además medio centenar de familiares de militantes de distintos partidos también han sido ultimados.



“Esta violencia se ha concentrado en el ámbito local, al menos el 71% de todas estas agresiones han sido en contra de autoridades electas y candidatos que aspiran a puestos del ámbito local, sobre todo alcaldías y legisladores municipales”, comentó el director de la consultora, Rubén Salazar, a la radiodifusora Grupo Fórmula.



En comparación con el proceso electoral de 2012, la cifra de políticos asesinados es diez veces mayor ahora.

“Únicamente se tuvieron nueve políticos asesinados y un candidato asesinado”, a pesar de que 2011 había sido el año más violento, con 22.409 muertes violentas, preció Salazar.



México cerró 2017 con 25.339 homicidios, la cifra más alta desde que se iniciaron los registros a escala nacional en 1997.



Comicios exitosos



A falta de 72 horas para los comicios presidenciales en México, el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró una jornada exitosa, pese al contexto de violencia.



“La violencia está ahí, lastima y complica más la organización, pero no está impidiendo las elecciones”, afirmó Córdova sobre los comicios de este 1 de julio, considerados los más grandes, complejos, costosos y vigilados de la historia de México.



Córdova resalta que la violencia, con más de 23.000 homicidios en 2017 y unos 130 asesinatos políticos en el actual proceso electoral, entre los que hay 27 candidatos, no es nueva ni está relacionada con los comicios.



“El contexto de violencia no es nuevo, lamentablemente, en nuestro país. Tampoco, en esto quiero ser muy claro, un conjunto de circunstancias que hayan sido provocadas por las elecciones”, sostiene el titular del INE, organismo responsable de los comicios.



Esta violencia, que de acuerdo con las autoridades es azuzada principalmente por el crimen organizado, “ya estaba allí en 2017, el año con el mayor número de asesinatos en la historia reciente del país”, subraya Córdova.



Reclamo de Amnistía



Las autoridades deben garantizar los derechos humanos en los comicios del próximo domingo en México, marcados por la violencia durante el proceso electoral, alertó Amnistía Internacional (AI).



“Ante el proceso de elecciones más violento de su historia, México tiene que tomar medidas serias para garantizar que su población pueda ejercer sus derechos humanos, incluyendo el derecho de participación en asuntos públicos durante la elección del domingo próximo”, dijo AI en un boletín.

En tepetitán esperan que Amlo gane



En la pequeña villa de Tepetitán, en el estado mexicano de Tabasco, hombres y mujeres que rondan los 60 años comparten memorias acerca de Andrés Manuel López Obrador, el niño “cariñoso” que jugaba béisbol y saltaba a nadar al río del pueblo durante tardes de sol y risas.



El hijo mayor de Andrés López y de Manuelita Obrador, vecino de la niña María Cruz y compinche de Herminio, dejó Tepetitán hace más de 50 años, pero su paso bien puede trascender a través de los recuerdos de algunos viejos o, más aún, como mito o epopeya política.



En esta población, de 1.522 habitantes, encontrar a alguien que no vote por AMLO, como se lo conoce en México, sería una tarea titánica.



“Para nosotros sería un orgullo decir que es de este pueblo, que en este pueblo nació un muchachito humilde y que su tenacidad, su lucha, lo hizo llegar hasta la presidencia de nuestro país”, dice Herminio Cámara, de 61 años. Cámara recuerda que antes de ser candidato, lo que emocionaba a Andrés Manuel, quien acude como claro favorito en estas elecciones del domingo, era refrescarse en las aguas del río.