'Se me insinuó', dice actor acusado de violar a protagonista de 'Patito Feo'

El actor Juan Darthés, denunciado por abuso sexual por la actriz Thelma Fardín, concedió una entrevista en la que dio su versión sobre los hechos que causaron un terremoto mediático en Argentina. En una entrevista con el periodista Mauro Viale, relató lo que sucedió aquella noche en Nicaragua hace nueve años, en la que sucedió la supuesta violación.

"Ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de mi habitación. '¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Soy un tipo grande', le dije. Mis hijos tenían la misma edad que ella. ¡Por Dios! ¿Cómo puedo hacer una cosa así?", contó Darthés.

El actor dijo que Fardín se le "insinuó" e incluso intentó besarlo pese a que estaba de novia con otro miembro del elenco.

Darthés dijo desconocer porque la denuncia llegó tanto tiempo después, pero que tiene claro que nunca pasó lo que ella afirma. "Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para cambiarme la tarjeta porque no le funcionaba", señaló.

La actriz reveló el martes en una conferencia de prensa, acompañada por compañeras del colectivo Actrices Argentinas, una versión distinta a lo relatado por el actor.



"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", afirmó Fardín.

El actor señaló que este caso lo "mató" civilmente, pero que espera que la gente termine creyéndole: "yo nunca violé ni acosé a nadie".