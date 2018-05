El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, auguró este lunes que el régimen venezolano de Nicolás Maduro "no va a perdurar" cercado por una aguda recesión e hiperinflación, una crisis que además Caracas negaría de manera "irracional".

"¿Qué me lleva a decir que el régimen (venezolano) no va a durar mucho?" se preguntó Santos, respondiendo: "Las circunstancias que estamos viendo. No requiere ser un experto ni tener información privilegiada, sino ver cómo está haciendo agua, cómo se está desmoronando el régimen".

"La gente se está muriendo de hambre, están surgiendo enfermedades que se consideraban desaparecidas en América Latina", subrayó durante un foro en Madrid Santos, cuyo país ha recibido un millón de venezolanos huyendo de la crisis.

En recesión desde 2014, Venezuela culminará este año con una inflación del 13.800% y una caída del PIB de 15%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Maduro afirma que la situación deriva de una "guerra económica" para derrocarlo, pero expertos alegan que proviene de férreos controles de cambio y de precios vigentes en Venezuela desde hace más de una década.

"Por eso digo que ese régimen no va a perdurar", apuntó Santos, quien rechazó "la capacidad de negación realmente irracional" del gobierno de Maduro, que desconoce la crisis y rechaza las ofertas de ayuda humanitaria de países como Colombia o España.

En todo caso, Santos garantizó que su país seguirá siendo "generoso con los venezolanos que lleguen a Colombia y vamos a continuar ejerciendo todas las presiones políticas" contra Caracas.

Santos reiteró que su país no reconocerá el resultado de las presidenciales de este domingo, en las que Maduro busca ser reelegido, porque son "unas elecciones amañadas que ya tienen el resultado previsto".

Dichos comicios se realizan pese al boicot de una parte importante de la oposición y su cuestionamiento por parte del Grupo de Lima de países americanos incluida Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos.

Santos y el jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, pidieron el domingo una solución "plenamente democrática" para Venezuela tras un encuentro que sostuvieron en Madrid, escala final de la última gira europea que realiza el presidente colombiano antes de entregar el poder en agosto.

Defiende acuerdo de paz

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se mostró hoy convencido de que con la paz el futuro y el desarrollo de su país "será más fácil" y dijo que entregará una nación mejor que la que recibió.

En un desayuno informativo del Forum Europa en Madrid, Santos repasó algunos hechos de su gobierno, próximo a acabar después de ocho años, ya que el 27 de mayo habrá elecciones presidenciales.

"Hace ocho años nadie se imaginaba que fuera posible culminarlo (el proceso) con éxito. Cuando lo decía la gente me miraba con escepticismo, pero lo logramos porque generamos las condiciones", dijo Santos.

Se trata de persuadir, influir en los sentimientos, subrayó el presidente colombiano, consciente de que el proceso tiene detractores, en especial cuando se trata de "trazar la línea entre justicia y paz".

Criticó a quienes fomentaron la idea de que el acuerdo con las FARC supondría entregar Colombia al chavismo y al castrismo.

"Las FARC son ahora un partido político. Fueron a las elecciones (legislativas de marzo pasado) y no les fue bien. Nos hubiera gustado que tuvieran un resultado mejor, pero la gente se acuerda de que cometieron atrocidades...", añadió.

Hizo hincapié en que la Corte Constitucional respaldó los acuerdos y los calificó de "irreversibles", de modo que el que asuma el poder en los próximos meses tendrá que mantenerlos.

Destacó que los derechos de las víctimas del conflicto de medio siglo con la guerrilla se han colocado en el centro de la solución y eso dio legitimidad a los acuerdos.

"Ya hemos reparado a 800.000 víctimas, pero son ocho millones", aseguró Santos, quien recordó que ya se ha empezado a devolver tierras a campesinos.

La construcción de la paz puede demorarse "una o dos generaciones" y será un proceso "largo y difícil, pero hay que hacerlo para que sea una paz estable y duradera".

"Quiero entregar al próximo gobierno un país en paz, con más educación, salud y desarrollo", señaló el presidente de Colombia, quien enumeró los avances en esos ámbitos y en campos como el de las infraestructuras.