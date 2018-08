Santa Cruz, ¿‘ciudad modelo’en 2030?: se abre el debate

Santa Cruz de la Sierra será el centro de uno de los debates globales sobre el futuro de la humanidad de aquí a 2030. Gracias a una alianza estratégica entre la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), el Millennium Project, la Red Iberoamericana de Prospectiva (Riber) y la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), la capital oriental recibirá a las principales mentes que están impulsando las ciencias del futuro y la innovación.

Durante las denominadas Futures Week, que se efectuarán entre el 8 y el 12 de octubre, se lanzará el Programa 2030 Construyendo Futuros, con la misión de transformar a Santa Cruz en una ciudad modelo que cumpla con los requisitos de sustentabilidad y habitabilidad que demandan los organismos internacionales.

El programa apunta a que líderes juveniles, empresarios y gobiernos en sus tres niveles (nacional, departamental y local) abran un espacio de análisis y discusión sobre el futuro. Durante una conferencia, la rectora nacional de Unifranz, Verónica Ágreda, dijo que “el encuentro de octubre será una oportunidad histórica para la conexión y el análisis para la construcción de los futuros de Bolivia y América Latina.

El gran reto es ser catalizadores de la transformación de nuestras ciudades y comunidades en ciudades y comunidades innovadoras, inclusivas, amigables y sustentables”.

“Buscamos promover identidad en un mundo global cada vez más desafiante”, indicó. De forma simultánea al lanzamiento del programa 2030 Construyendo Futuros se abre el espacio Futures Week-INNOVA, un ciclo de conferencias que se desarrollará en Cainco con la participación de Jerome Glenn (EEUU), cofundador del Millennium Project; Youngsook Park (Corea del Sur), presidente del nodo Asia; Ibon Zugasti (España), jefe del programa Europa; y, José Cordeiro (Venezuela), por América Latina. Se impulsará el rol protagónico de 250 jóvenes líderes en el Programa 2030 Construyendo Futuros junto al Millennium Project y Riber. El evento tratará los siguientes temas eje: Futuros del Trabajo/ Tecnologías 2050, el Futuro de la Economía digital y el Futuro de las Ciudades.

Llegó la hora de pensar el futuro

Verónica Ágreda / Rectora Nacional de Unifranz

Ahora que vivimos la revolución digital, los recursos naturales y la energía generada por recursos no renovables ya no serán suficientes para sostener a nuestro país. La hora de pensar en el futuro de Bolivia ha llegado y no puede esperar más. En estos tiempos la “mente-factura” se impone a la “mano-factura” en el resto de la región latinoamericana. La única vía alternativa de subsistencia es la innovación. Sin duda, para hacer frente a este desafío el rol de las universidades es preponderante. En este sentido Unifranz crea Futures Week con el propósito de convertir a Bolivia en el centro mundial del debate de futuros desde nuestra realidad. Solo el desarrollo del talento humano acompañado de ciencia, investigación e innovación puede habilitar un camino viable y de transformación económica y social. Nuestros jóvenes y las generaciones futuras verán desaparecer los empleos que conocemos hoy y verán la aparición de nuevas oportunidades, necesidades y hábitos de vida por la creación y perfeccionamiento de las nuevas tecnologías (inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, computación cuántica, realidad virtual aumentada, impresión 3D y 4D, etc.) y avances científicos en los campos biológicos (biología sintética, biotecnología, etc.), sin perder de vista el estudio y la comprensión del órgano más complejo que nos distingue de otras especies: el cerebro humano (neurociencias). Si estas nuevas tecnologías y avances científicos generan sinergia entre sí, el impacto será mayor. La pregunta es: ¿estamos preparados para afrontar el futuro?