El senador estadounidense independiente Bernie Sanders inició ayer su campaña para las primarias del partido Demócrata ante miles de seguidores en el Brooklyn College de Nueva York, instando a una “revolución política que va a transformar EEUU”.

“La campaña, no solo va a ganar las primarias, no solo va a ganar a (el presidente) Donald Trump, que es la persona más peligrosa en la historia moderna de EEUU. Con la ayuda de ustedes, vamos a transformar el país y crear una economía y un Gobierno para todos, no solo para el 1%”, dijo el candidato de 77 años.

Coreado una y otra vez por sus acólitos, que acudieron a la cita a pesar de que las temperaturas no subieron de los cero grados, recordó los lemas sociales que le han hecho famoso y por los que Trump le ha apodado el “loco Bernie”.

Fiel a su discurso, Sanders, que en 2016 cayó en la primarias demócratas ante Hillary Clinton, prometió cobertura médica universal, impuestos para las grandes corporaciones, ayuda a los emigrantes, educación pública y la reducción de los gastos militares; unas propuestas que no son del gusto del sector más conservador demócrata y que el partido republicano de Trump tilda de “radicales”.

Trump, no al socialismo

Por otro lado, el presidente Donald Trump, afirmó ayer que su país “nunca será socialista”, una doctrina que aseguró que la oposición demócrata está adoptando, y reiteró sus críticas hacia la investigación de la llamada trama rusa.

“El socialismo no es sobre el medioambiente, no es sobre la justicia, no es sobre la virtud, es sobre el poder de la clase gobernante, miren lo que pasa en Venezuela y en otros sitios”, dijo el mandatario en un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), que se desarrolla en National Harbor (Maryland), en las afueras de Hollywood.

“Estamos aquí porque el futuro no pertenece a aquellos que creen en el socialismo”, indicó Trump, quien agregó que “el futuro pertenece a aquellos que creen en la libertad, EEUU nunca será un país socialista”.