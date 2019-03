Rusia defiende su presencia militar en Venezuela

La Cancillería rusa defendió hoy la presencia de militares rusos en Venezuela, que ha sido muy criticada por Estados Unidos y la oposición venezolana. Baterías antimisiles S-300 fueron instalados en Caracas tras el ingreso de militares y armamento de guerra procedente de Rusia.

"La presencia de especialistas rusos en territorio de Venezuela es regulada por el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar suscrito en mayo de 2001 por los Gobiernos de Rusia y Venezuela y que fue ratificado en su momento por ambos países", dijo María Zajárova, portavoz rusa de Exteriores, en un comunicado.

La diplomática precisó que el cumplimiento del acuerdo no necesita de la "aprobación adicional" de la Asamblea Nacional de Venezuela, que está encabezada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino del país latinoamericano.

"Rusia desarrolla la cooperación con Venezuela en estricta consonancia con la Constitución de ese país y en pleno respeto de su legislación", destacó.

Zajárova subrayó que Moscú "tiene intención de continuar construyendo una cooperación constructiva tanto con Venezuela, que es socio estratégico de Rusia, como con otros países de América Latina y del Caribe".

A su vez, refutó las críticas vertidas por la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó este lunes de "inadmisible" la llegada de tropas rusas a Venezuela para prestar apoyo al "régimen usurpador" del presidente Nicolás Maduro.

La portavoz de la Cancillería opinó que la OEA, a la que calificó de "órgano técnico", no es quien para ordenar a un país soberano con quien cooperar.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, advirtió el lunes en conversación telefónica a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, de que su país no permanecerá de brazos cruzados mientras Rusia "exacerba" la tensión en Venezuela.

"La inserción continua de personal militar ruso para apoyar el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela pone en riesgo que se prolongue el sufrimiento del pueblo de Venezuela que respalda de forma apabullante al presidente interino Juan Guaidó", dijo.

En respuesta, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que los intentos de EEUU de orquestar un golpe de Estado en Venezuela son una "abierta injerencia" y una violación de los estatutos de la ONU.

Mientras, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, defendió la cooperación militar que mantiene con Rusia para la "protección del pueblo".

"La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y mantendrá la cooperación militar con sus aliados en el mundo, para fortalecer los métodos de protección del pueblo y el territorio venezolanos ante cualquier agresión externa", indicó en Twitter.

El domingo, dos aviones militares rusos aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela y que sirve a Caracas, informaron medios de comunicación locales y un legislador opositor.

De acuerdo con el diario El Nacional, casi un centenar de militares rusos llegaron al país suramericano con 35 toneladas de material no especificado.