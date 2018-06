Repudio por la separación de niños de migrantes en EEUU y crece el número de refugiados

El Gobierno estadounidense endureció su política de expulsión de migrantes y separación de niños de familias que ingresaron a EEUU de forma clandestina. El presidente Donald Trump justificó la medida al considerar que “hay que separar a los niños” para procesar a inmigrantes ilegales. La medida generó repudio de diversos países que calificaron la medida como “inhumana”.

La política antiinmigrantes ha provocado fuertes críticas al Gobierno de Estados Unidos de la oposición demócrata y organismos civiles, pero el presidente Trump la defendió alegando que el país no se convertirá “en un campo de acogida de refugiados”.

Mientras tanto, subió a 68,5 millones los desplazados forzados por conflictos armados, según informe del Acnur.

De acuerdo con datos oficiales, solamente entre el 5 de mayo y el 9 de junio las autoridades fronterizas de Estados Unidos separaron a 2.432 niños cuyas familias están arrestadas en espera de proceso criminal por ingresar clandestinamente al país.

A este contingente se le suman los menores de edad llegados al país sin compañía de adultos.

En la actualidad, el departamento de Salud y Servicios Humanos tiene bajo su cuidado nada menos que 11.700 niños y menores de edad extranjeros, retenidos en unos 100 albergues distribuidos en 17 estados del país.

“Yo no quiero niños siendo retirados de sus padres. Pero cuando buscamos procesar a los padres por venir aquí ilegalmente, algo que se debe hacer, hay que separar a los niños”, dijo Trump ante pequeños empresarios.

De acuerdo con el mandatario, la otra opción es no procesar a los inmigrantes que ingresan al territorio estadounidense de forma ilegal, y adelantó que el Gobierno no está dispuesto a hacer eso como parte de su política de 'tolerancia cero'.

“Queremos poner fin a la crisis en la frontera mediante obtención de autoridad legal y recursos para detener y remover familias inmigrantes enteras y llevarlas a su país. Tenemos que llevarlos de retorno a su país”, dijo.



La decisión del gobierno de procesar criminalmente a todo inmigrante que haya ingresado ilegalmente al país, por su nueva orientación de ‘tolerancia cero’, terminó por generar un drama con miles de niños mantenidos en albergues separados de sus padres.



El Gobierno de México plantó cara al presidente de EEUU, Donald Trump, al calificar de “inhumana y cruel” la política migratoria de separar a niños migrantes de sus familias, una situación agravada las últimas semanas con más de 2.000 casos.

“México no promueve la ilegalidad, la migración ilegal. Sin embargo, por convicción y por obligación constitucional y legal no podremos permanecer indiferentes ante una situación inhumana y cruel”, detalló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray.



Récord de refugiados



El número de refugiados y desplazados internos en el mundo debido a los conflictos alcanzó en 2017 un nuevo récord, por quinto año consecutivo, al sumar 68,5 millones, informó la ONU.



La crisis en República Democrática del Congo, la guerra en Sudán del Sur y la huida de miles de refugiados rohinyás de Birmania a Bangladés propulsaron los desplazamientos forzados a niveles récord en 2017, según el informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).



El aumento registrado el año pasado (+3,1 millones de personas) supera de largo el incremento de 2016 (+300.000) y se explica por el fuerte crecimiento del número de refugiados.



En tanto, el número de desplazados internos se redujo muy ligeramente, con Colombia situándose como el segundo país con mayor número de personas en esta situación.



Así, una persona de cada 110 en el mundo está desplazada.



“Nos hallamos en un punto de inflexión, y para que la gestión del desplazamiento forzado en el mundo tenga éxito es necesario un enfoque mucho más integral, que no deje únicamente en manos de los países y las comunidades esas iniciativas”, declaró el Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados, Filippo Grandi.

Según Acnur, los refugiados que huyeron de sus países para escapar de los conflictos y de la persecución representan 25,4 millones de los 68,5 millones de personas desarraigadas, es decir, “la más numerosa de la que se tiene constancia y 2,9 millones de refugiados más que en 2016”.

1,5 millones de venezolanos dejaron su país por la crisis política



El número de solicitudes de asilo nuevas presentadas por venezolanos por la crisis política, económica y social en su país se triplicó en 2017 frente al año anterior con 111.600 peticiones, lo que coloca a Venezuela en el cuarto país con más demandas de protección de sus ciudadanos en el exterior.



Según el Informe Mundial de Tendencias de desplazamientos publicado hoy por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en vísperas del Día Mundial de los Refugiados, solo los afganos, sirios e iraquíes presentaron el año pasado más solicitudes de asilo nuevas que los venezolanos.



La cifra de peticiones presen-tadas por venezolanos el año pasado es más de tres veces superior a las 34.200 peticiones registradas en 2016 y casi once veces la observada en 2015.



El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, señaló en rueda de prensa que en 2018 los números no van a reducirse, sino que "van a aumentar".



La mayor parte de las solicitudes de asilo de venezolanos fueron presentadas el año pasado en Perú (33.100) y en EEUU (29.900).

Otros países que también recibieron un importante número de peticiones fueron Brasil (17.900), España (10.600), Panamá (4.400), México (4.000) y Costa Rica (3.200).



Desde comienzos de 2015 más de 166.000 venezolanos han pedido asilo, un 75 % de ellos el año pasado. Acnur estima que en los últimos años más de 1,5 millones de venezolanos han abandonado su país debido a la "compleja situación socioeconómica y política".

Desesperados

El mundial, un respiro

En un campo de desplazados en el norte de Siria, decenas de adultos y jóvenes se reúnen para ver las transmisiones del Mundial de fútbol en una gran carpa equipada con proyectores.



Migraciones “Inevitables”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estimó que las migraciones son “inevitables” y “necesarias”.



Cita mundial

La ONU realizará el 10 y 11 de diciembre en Marruecos una conferencia sobre asuntos migratorios, para definir políticas globales.