Quinta huelga general paraliza Argentina contra ajustes de Macri

Las dos centrales obreras de Argentina junto a movimientos sociales realizaron ayer la quinta huelga general que afronta el Gobierno de Mauricio Macri, un paro “contundente” en un escenario de recesión económica y cuando restan cinco meses para las elecciones presidenciales.

La huelga de 24 horas fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina y dominada por dirigentes sindicales peronistas, opositores al Gobierno de Macri, tuvo un “alto nivel de acatamiento”, según aseguraron los líderes gremiales.

Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT, señaló que la huelga tuvo como objetivo “reclamar medidas urgentes de rectificación de las políticas económicas que se llevan adelante, que sistemáticamente fueron erosionando toda la actividad productiva, trayendo consecuencias devastadoras en el tejido social”.

Recesión económica

La medida de fuerza se realiza en momentos en que Argentina cumple un año sumida en recesión económica, con altos índices de inflación, caída del poder adquisitivo de los asalariados y un deterioro en los índices de empleo y pobreza.

“El acatamiento fue muy importante en todo el país. La contundencia de esta medida quedó demostrada en las grandes ciudades de Argentina, donde la fotografía fue una ciudad desierta”, afirmó Daer.

A la medida de protesta, que se hizo notar con fuerza en Buenos Aires, se sumaron los sindicatos alineados con Hugo Moyano, líder de los camioneros, de extracción peronista pero distanciado de la conducción de la CGT, y la Central de Trabajadores Argentinos, que agrupa mayoritariamente a gremios de trabajadores estatales.

El paro se sintió en actividades como el transporte público y de cargas, los bancos, el comercio, varias ramas industriales, los puertos, la educación, la construcción y la Administración pública.

Según un trabajo elaborado por el Ministerio de Hacienda, la huelga de ayer supone una pérdida para el país de 40.000 millones de pesos (unos 880 millones de dólares) que afecta mayormente a la industria y el comercio.

La jornada se desarrolló sin incidentes y, aunque no hubo movilización convocada por la CGT, movimientos sociales y organizaciones de izquierda realizaron ollas populares y algunos cortes de calles y concentraciones en diversos puntos del país.

Sin salida

Por su parte, en otra rueda de prensa, Moyano afirmó que con este paro “con mucha adhesión” queda “demostrado el rechazo a las políticas” del Gobierno.

“Estos paros no se hacen por capricho. Si siguen con esta política, no hay otra salida. No puedo adelantar nada porque esto se resuelve en conjunto, pero si no hay solución a estos temas, no tenemos otro camino”, advirtió.

Desde el Gobierno han atribuido la huelga a razones políticas en pleno proceso de armado de alianzas de cara a las primarias de agosto próximo, en las que se definirán los candidatos que competirán en las presidenciales de octubre.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó que el paro “tiene más que ver con alguna posición política de algunos dirigentes sindicales”, en su mayoría de extracción peronista, que con una “manifestación genuina y con el descontento de lo que está pasando”. “Estamos hartos de los paros, de que cada dos por tres hagan un paro. Es el quinto paro. Cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas, pasa esto”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.