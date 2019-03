Investigación: ¿Quién fue el responsable del incendio de la ayuda humanitaria para Venezuela?

El discurso común decía que el Gobierno de Nicolás Maduro quemó un camión de ayuda humanitaria que estaba intentando ingresar a Venzuela ante el padecimiento de enfermedades y hambruna en ese país.

Incluso, el Departamento de Estado estadounidense publicó un video en el que se afirmaba que Maduro ordenó la quema de los camiones y la oposición venezolana usó este caso como una muestra de la crueldad de Maduro.

"Seguimos recibiendo el respaldo de la comunidad internacional, que ha podido ver, con sus propios ojos, cómo el régimen usurpador viola el protocolo de Ginebra, donde se dice claramente que destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad", dijo el opostior y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, en su cuenta de Twitter.

Han pasado casi 15 días desde entonces y una investigación del periódico The New York Times muestra evidencias que complican a la oposición y es que fue precisamente ella, y no los hombres de Nicolás Maduro, quienes quemaron el convoy.

Grabaciones no publicadas, así como filmaciones que sí se difundieron —incluidas tomas compartidas por el Gobierno colombiano, que ha culpado a Maduro del incendio—, permitieron hacer una reconstrucción de lo sucedido.

El medio afirma que un coctel Molotov lanzado por un manifestante en contra del Gobierno es el causante más probable del incendio.

"En algún momento, una bomba casera hecha con una botella fue lanzada a las fuerzas de seguridad que bloqueaban un puente que conecta a Colombia y Venezuela para impedir que los camiones con la ayuda pudieran cruzar.

Pero el trapo usado para que estallara la mezcla del coctel se separó de la botella y, ya encendido, voló hacia el camión. Unos segundos después la grabación muestra a ese camión en llamas.

El mismo manifestante es visible en otro video, unos veinte minutos antes de lo sucedido, impactando otro camión con un coctel Molotov, sin que ese vehículo se quemara", dice la investigación publicada este domingo.

En contexto

El 23 de febrero, la oposición venezolana planeaba atravesar un bloqueo militar impuesto por Maduro para ingresar camiones de ayuda humanitaria. Tenía la expectativa de que las fuerzas de seguridad del gobierno rompieran con él y argumentaron que había una cascada de deserciones militares que dejaría sin apoyo al gobierno, señala The New York Times.

En vez de eso, las fuerzas de seguridad de Maduro y pandillas vinculadas al gobierno atacaron a los manifestantes, que llegaron armados con piedras y cocteles Molotov. Uno de los camiones resultó quemado en el enfrentamiento, y eso encendió una amarga confrontación sobre quién había sido responsable.