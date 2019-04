Poroshenko reconoce su derrota en las elecciones ucranianas

El actual presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, reconoció este domingo su derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante el actor Vladímir Zelenski y dijo que abandonará "el mes próximo" su puesto de jefe de Estado.

"Nunca te rindas, escucho y ahora, cuando veo los resultados de las encuestas a pie de urna (más del 70 % de apoyo para Zelenski), son evidentes. Y es motivo para llamar a mi oponente y felicitarle", señaló Poroshenko en la sede de su campaña electoral acompañado de su equipo y su esposa.

Indicó que "ya el próximo mes abandonaré el puesto de jefe de Estado" tras cinco años liderando el país.

"Así lo decidió la mayoría de los ucranianos y percibo esta decisión. Abandonaré la oficina presidencial, pero no me voy de la política", señaló Poroshenko, quien no reveló qué papel ejercerá dentro de un mes y solo indicó que "seguirá sirviendo al país".

"Como uno de los líderes políticos clave de Ucrania seguiré sirviendo a Ucrania y continuaré defendiendo la integración en la Unión Europea (UE) y la OTAN, la descentralización, la seguridad y las reformas contra la corrupción", aseguró.

El mandatario aseguró que Zelenski, de 41 años y sin experiencia política, tendrá que hacer frente a una oposición fuerte.

"Quiero enfatizar que el nuevo presidente tendrá una fuerte oposición, una muy fuerte" y eso solo beneficiará al país, recalcó.

Al mismo tiempo aseguró que el comediante podrá contar con su ayuda para ponerse al día.

"Entre el anuncio oficial (del resultado de las elecciones) y la investidura, estoy listo para pasar tiempo, sin ninguna restricción, con el nuevo presidente para explicarle el más mínimo detalle", dijo Poroshenko, quien recibió un gran aplauso de sus seguidores.

También prometió que él y su equipo, aunque sea desde la oposición, están dispuestos a apoyar a Zelenski "en todas las decisiones que coincidan con los intereses nacionales de Ucrania y nos acerquen más a la UE y la OTAN".

En este sentido, dijo que cederá todos los contactos que ha tejido durante los últimos años en la esfera internacional.

Ya en inglés, y en lo que parecía una despedida de sus homólogos en todo el mundo, Poroshenko hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que ayuden a Ucrania "a salvaguardar sus logros y la elección estratégica que ha hecho de integrarse en la UE Y la OTAN".

"¡Por favor, permanezcan al lado de Ucrania, pase lo que pase! Apoyen a los ucranianos y acompáñenles" en su camino, insistió.

Auguró la "celebración" en estos momentos en el Kremlin tras conocerse la derrota de Poroshenko, cuyas relaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, están completamente rotas tras la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014, la intervención de Moscú en el conflicto en el este del país y el incidente naval en el mar Negro en noviembre pasado.

"Ellos (en el Kremlin) creen que con un nuevo presidente inexperto podrán volver a traer a Ucrania bajo la órbita de influencia de Rusia", advirtió.

En este sentido, remarcó que hará todo lo posible -en el papel que sea- para "asegurar que Ucrania no cambie de curso".

Al final de su discurso envió un mensaje tranquilizador a aquellos que no han votado por Zelenski, al afirmar que "todo va a estar bien".

"Ucrania será un país europeo de gran éxito. Esta es una tarea común del poder y de la oposición. Y rezo sólo por una cosa: Que Dios salve a Ucrania", concluyó.EFE