Poderoso cardenal cae por encubrir a pederastas

El cardenal francés Philippe Barbarin, uno de los prelados con más poder y adalid de las tesis más conservadoras en el seno de la Iglesia católica, dimitió ayer tras ser condenado en Francia por haber ocultado durante años casos de pederastia en su diócesis de Lyon.

Sentenciado a seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y a pagar un euro simbólico a las víctimas, el cardenal anunció que en los próximos días presentará su renuncia al papa Francisco.

Los abogados de Barbarin anunciaron que se apelará la sentencia, que consideran que “hace portar a un solo hombre el peso de todas las sospechas que pesan sobre la Iglesia”.

Los jueces consideraron probado que el cardenal conocía los abusos denunciados por numerosas víctimas del padre Bernard Preynat, capellán de campamentos de “scouts” en los años 70 y 80.

“Al querer evitar el escándalo (...), el cardenal prefirió tomar el riesgo de impedir el descubrimiento por la justicia de numerosas víctimas de abusos sexuales e impedir la expresión de su dolor”, reza el fallo.

Los jueces no tuvieron en cuenta las alegaciones de su defensa de que muchos de esos hechos habían prescrito y que no había elementos suficientes para dar por sentados otros, argumentos también abrazados por la Fiscalía, que no pidió pena alguna contra el cardenal.

La sentencia es una victoria para la asociación “La palabra liberada”, que durante años reunió los diferentes testimonios y peleó para obtener una sentencia contra el silencio de la iglesia.

“Es el final de una dura batalla. Nunca hemos dejado de creer en que obtendríamos esta sentencia”, afirmó a EFE el presidente de esa asociación, François Devaux.

No es la primera en este sentido que se dicta en Francia, donde en 2001 se condenó por hechos similares al obispo Pierre Pican y el año pasado al también mitrado André Fort.