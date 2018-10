El presidente de Chile, Sebastián Piñera, estará este sábado en una reunión con el papa Francisco en la Santa Sede, a las 4:00 (hora boliviana). Según trascendió en la prensa internacional, el tema central será la situación actual de la Iglesia Católica en el país mapochino que se ha visto muy golpeada con escándalos sexuales que implican a sacerdotes. Pero esto no sería de lo único que hablarán, también estaría en agenda el reciente fallo dado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo marítimo con Bolivia.

Sobre esto último, Piñera le hará conocer los alcances que tiene este dictamen y lo que implica para la soberanía del vecino país y las aspiraciones bolivianas de tener un acceso soberano al mar, según el diario chileno La Tercera.

El mismo medio publica la opinión de expertos en diplomacia y manejo de relaciones con el Vaticano que consideran que hacer una mención de este tema estaría "contraviniendo" la línea que se fijó durante el Gobierno de Michelle Bachelet de mantener al Vaticano al margen de la demanda marítima.

“No es un tema para la conversación entre el Presidente y el papa (...) cada presidente tiene autonomía para hablar sobre asuntos, pero es un fallo judicial, y éstos se cumplen más que se comentan. No me parece necesario andar divulgando este asunto. Cuando Evo Morales especuló con el apoyo que tenía del Vaticano, y éste, de manera muy nítida -yo estaba de embajador allá- le hizo ver que con estas no contaba", dijo el excanciller y exembajador en el Vaticano Mariano Fernández.