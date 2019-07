Pedro Sánchez da por rotas las negociaciones con Podemos

A pocas horas del voto decisivo, el Gobierno de Pedro Sánchez dio por “totalmente rotas” las negociaciones con Unidas Podemos, según fuentes del Ejecutivo, al considerar “inasumibles” las peticiones de la formación de Pablo Iglesias.

Los socialistas entienden que acceder a las demandas de Podemos significaría “crear dos Gobiernos” dentro de uno y dejar en manos de la formación de Iglesias el grueso de las políticas sociales y económicas.

Unidas Podemos no dio por rotas oficialmente las negociaciones e insisten en que este grupo “sigue apostando por un Gobierno de coalición”, pero su texto de respuesta viene a explicar por qué no han aceptado la última oferta y no abre espacio a otra.

Como una manera de presionar a la izquierda radical, los socialistas divulgaron anoche un documento de trabajo con las exigencias de Podemos, que incluyen una vicepresidencia y cinco ministerios.

“La propuesta se considera inasumible”, indicó una fuente del gobierno a la AFP. “No hay acuerdo en torno a eso”, apuntó.