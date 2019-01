Participa del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin

El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin está recibiendo obras de fotógrafos de todo mundo hasta el 28 de febrero y otorgará premios de hasta $us 10.000. El objetivo del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin, organizado por la agencia de información internacional Rossiya Segodnya bajo los auspicios de la comisión rusa para la Unesco, es apoyar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual.

Los trabajos deben ser postulados mediante el sitio web stenincontest.com y pueden concursar fotógrafos de entre 18 a 33 años de edad. El concurso lleva el nombre del reportero gráfico de la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya, Andréi Stenin, muerto en el sureste de Ucrania.





Los concursantes competirán por los premios en cinco categorías: Noticias principales, Deporte, Mi planeta y Retrato: un héroe de nuestro tiempo. Además, se agrega una nueva denominada Inspiración, que incluye fotografías individuales que reflejen las fuentes de la inspiración, tales como imágenes de la naturaleza, espectaculares imágenes étnicas o de género, retratos de niños y adultos realizados en varias maneras y estilos. Los concursantes pueden presentar una obra en cada categoría Fotografía individual y Series.

La bolsa de premios del concurso para cada categoría es de $us 1400 como primer premio, $us 1100 como segundo premio y $us 750 al tercer lugar. El ganador del Gran Premio del Concurso Andréi Stenin recibirá aproximadamente $us 10.000.

Para los fotógrafos jóvenes existe también la posibilidad de exponer sus obras en Rusia y otros países. La gira mundial de las obras ganadoras del Concurso ya es tradición y recorre varias decenas de ciudades de Europa, Asia, América Latina, África, Oriente Próximo.

Exposición de las fotografías ganadoras en las anteriores versiones.