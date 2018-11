Un paro intempestivo de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que reclaman aumentos salariales en línea con la inflación afecta a unos 15.000 viajeros este jueves en los diversos aeropuertos del país, informó un vocero de la compañía.

"No hay vuelos. Los empleados de la empresa se están negando a volar. Hay 15.000 pasajeros varados. Ningún empleado está trabajando en este momento. Son 12.500 empleados de la compañía que están en paro", indicó Marcelo Cantón, vocero de Aerolíneas Argentinas.

Según este portavoz, el paro que sorprendió a los pasajeros es ilegal porque se trata de "una medida de fuerza no anunciada" y la empresa se apresta a denunciarlo así ante el ministerio del Trabajo.

"Hasta que no termine la medida de fuerza no podemos reprogramar vuelos", añadió Cantón al indicar que los sindicatos no han informado aún cuándo cesará la huelga.

Aerolíneas Argentina, que había sido privatizada en los años 1990, fue reestatizada en 2008. El gobierno del presidente liberal Mauricio Macri sostiene que la compañía es deficitaria y e hizo un llamado a que se autofinancie.

"Les pediría en nombre de todos los argentinos que se sienten con las autoridades y trabajemos juntos para que Aerolíneas pueda volar lo antes posible sin pedirle plata al Estado nacional. Eso lo logra la enorme mayoría de las aerolíneas del mundo", dijo Macri este jueves, al aseverar que el mes pasado hubo que girar más de 1.000 millones de pesos para el pago de sueldos.

El gobierno de Macri ha impulsado la autorización para operar decenas de rutas a líneas aéreas de bajo costo en abierta competencia con la línea de bandera.

Argentina atraviesa por una crisis económica que llevó al gobierno a pedir un auxilio por 56.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. A cambio, se comprometió a llevar a cero el déficit fiscal primario en 2019 con fuertes medidas de austeridad.

La inflación al cierre de 2018 se proyecta en más de 45%, muy por encima de los aumentos salariales pactados a principios de año cuando se calculaba en 15%.

En el último mes algunos sindicatos han pactado actualizaciones salariales que rondan el 40%.