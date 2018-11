Parlamento británico trata el brexit el 11 de diciembre

La primera ministra británica, Theresa May, anunció ayer que el Parlamento votará el acuerdo del brexit el próximo 11 de diciembre. La premier conservadora confirmó ayer que el conocido como ‘voto significativo’ tendrá lugar el segundo martes de diciembre en la Cámara de los Comunes. “El 11 de diciembre esta Cá- mara se enfrentará a la decisión de si desea o no cumplir con el voto de los británicos con un acuerdo que no solo responde a eso, sino que protege los empleos”, indicó May en la Cámara de los Comunes.