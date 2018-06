Papeles de Panamá: los secretos financieros de Messi, Macri y otros políticos

https://youtu.be/eehHlb0m6SA

Dos años después de que “Los Papeles de Panamá” sacudieran el sistema financiero offshore, una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca revela nuevos detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi, la familia del presidente argentino y un ex alto funcionario kuwaití condenado por saquear el sistema de seguridad social de su país.

Los documentos también muestran que Mossack Fonseca intentó desesperadamente contener las consecuencias de la filtración e identificar a sus propios clientes.

Los 1,2 millones de documentos datan de unos pocos meses antes de abril de 2016, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y más de 100 socios de medios publicaron las primeras historias de “Los Papeles de Panamá”, y continúan hasta diciembre de 2017. Los documentos se filtraron al Süddeutsche Zeitung, con sede en Múnich, el cual los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación, ICIJ.

Los fundadores de Mossack Fonseca, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, no respondieron a preguntas específicas de ICIJ o de los medios asociados. Los abogados emitieron un comunicado de prensa en junio que decía que el bufete de abogados, sus empleados y sus fundadores “nunca estuvieron involucrados en actos ilegales”.

En los próximos días, los socios de ICIJ en decenas de países publicarán historias basadas en el nuevo lote de archivos de “Los Papeles de Panamá”. Esas historias arrojarán nueva luz sobre las transacciones financieras de las personas de la primera investigación y vincularán al bufete a otras personas influyentes y políticamente conectadas.

Messi nuevamente implicado en escándalo financiero. Foto: Internet

Aquí, en resumen, se encuentran algunos de los hallazgos:

Los negocios de Messi

La investigación de “Los Papeles de Panamá” reveló que el gigante del fútbol argentino Lionel Messi y su padre habían evitado pagar impuestos sobre los derechos de imagen de la superestrella a través de una compañía previamente desconocida en Panamá. Los Messi le dijeron a ICIJ y a sus socios en abril de 2016 que su compañía panameña Mega Star Enterprises Inc. estaba “totalmente inactiva”.

Los correos electrónicos internos de los recientes registros de Mossack Fonseca ponen en tela de juicio esa afirmación.

La “oficina de Uruguay me dice que el cliente está usando la compañía”, escribió un empleado del bufete de abogados un mes después. Mossack Fonseca renunció como agente registrado de Mega Star Enterprises en julio de 2016.

Fonseca presentó un informe de actividad sospechosa sobre la compañía de los Messi a las autoridades panameñas en febrero de 2017, según los documentos filtrados.

Los Messi ya estaban en problemas fiscales cuando “Los Papeles de Panamá” revelaron que eran dueños de Mega Star. En un caso no relacionado, un tribunal español condenó a los Messi en julio de 2016 por fraude fiscal. Lionel recibió una condena suspendida de 21 meses y una multa de 2.2 millones de dólares.

Un abogado de Messi le dijo al periódico español El Confidencial, socio de ICIJ, que Mega Star Enterprises era un viejo asunto y que formaba parte del anterior esquema corporativo que ya había sido adjudicado. "La compañía no está siendo utilizada para actividades", dijo el abogado.

Misterio argentino

Los correos electrónicos entre la oficina central de Mossack Fonseca en Panamá y su sucursal en Uruguay en septiembre y octubre de 2016 muestran que los empleados discutieron un plan para antedatar documentos para ocultar el hecho de que el bufete no sabía que una compañía que había establecido en Bahamas, Fleg Trading Co., estaba controlada por la familia del presidente argentino Mauricio Macri.

Macri y otros miembros de la familia eran directores de Fleg Trading, según reveló la investigación original de “Los Papeles de Panamá”. Su padre era el dueño. Las leyes contra el lavado de dinero exigían que Mossack Fonseca conociera dicha información.

Los empleados de Mossack Fonseca discutieron la posibilidad de que el contador de Macri elaborara un documento escrito a mano en 2016, pero fechado años antes, que confirmara el propietario de la empresa, según los correos electrónicos. El contador descartó la idea pues la consideró “muy arriesgada” ya que la carta “podría ser refutada fácilmente por un calígrafo experto”, quien reconocería que el documento habría sido escrito más recientemente que la supuesta fecha anterior, según los correos electrónicos internos de Mossack Fonseca.

El cliente no quería “arriesgarse”, dijeron los correos electrónicos, “ya que están involucrados el presidente de Argentina y su familia”.

La familia del presidente Macri vuelve a estar en la mira por transacciones sospechosas

Los nuevos archivos también muestran que Mossack Fonseca no conocía las conexiones de la familia Macri con BF Corporation, otra empresa ficticia. BF Corporation era propiedad de los hermanos de Macri, Mariano y Gianfranco, según informes de la prensa argentina. Esos informes han señalado que los fiscales alemanes alertaron a las autoridades argentinas en 2016 sobre transacciones sospechosas que involucraban a BF Corporation, basadas, en parte, en las revelaciones de la investigación de “Los Papeles de Panamá”. Las transacciones se produjeron días antes de la primera ronda de votación de octubre de 2015 que condujo a la elección de Mauricio Macri el mes siguiente.

Un vocero de la compañía de la familia Macri, Socma, le dijo al diario La Nación, socio de ICIJ, que el papá del presidente declaró su propiedad de Fleg Trading, lo que fue confirmado por un juez en Argentina. El portavoz dijo que no tenía información ni comentarios sobre las discusiones entre Mossack Fonseca y el contador uruguayo.

Millones perdidos

Los nuevos documentos también revelan detalles de cuentas bancarias hinchadas y activos offshore de personajes políticos acusados de saqueo al estado.

En marzo de 2017, Mossack Fonseca descubrió que una compañía que había registrado en las Islas Vírgenes Británicas era propiedad de Mohamed Nizam bin Abdul Razak, el hermano del ex primer ministro de Malasia, Najib Razak. La compañía, Everbright Universal Holdings Ltd., poseía propiedades en Estados Unidos, según los archivos.

Najib Razak, quien dejó el poder después de que su partido perdiera las elecciones parlamentarias en mayo, ahora está bajo escrutinio como parte de una investigación sobre la desaparición de miles de millones de dólares del fondo estatal de inversión del país durante su mandato. Un punto focal de la investigación han sido los 10.6 millones de dólares que fueron transferidos a una cuenta bancaria propiedad del ex primer ministro. Najib Razak niega haber cometido delito alguno.

ICIJ reveló en su trabajo original sobre “Los Papeles de Panamá” dos compañías offshore propiedad del hijo de Najib Razak, Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib. Las llamadas al número telefónico de Razak no recibieron respuesta, y su banquero de Credit Suisse no respondió a los correos electrónicos de ICIJ.

Los nuevos archivos también revelan que una compañía registrada por Mossack Fonseca era propiedad de Fahad al-Rajaan, el exjefe de la agencia que supervisa el sistema de seguridad social de Kuwait. Al-Rajaan fue condenado en ausencia en 2016 por malversación de hasta 390 millones de dólares. Los archivos muestran que era propietario de Tawny Real Estates Ltd., que a su vez poseía un apartamento en Macao y una cuenta bancaria suiza. Al-Rajaan fue arrestado en Gran Bretaña en abril de 2017, pero Mossack Fonseca seguía siendo el agente registrado en noviembre de 2017, a pesar de conocer las acusaciones en su contra en marzo de 2016.

También se nombra en los nuevos archivos a Vitaly Malkin, un oligarca ruso que renunció a un escaño en el senado ruso en 2013 después de informes de que tenía activos no declarados en el extranjero. Malkin aparece como propietario de dos compañías de las Islas Vírgenes Británicas, Audrey Holdings Group Ltd. y Top Matrix Holdings Ltd. Audrey Holdings Group tenía cuentas bancarias en Suiza por valor de 200 millones de dólares, según la fuente de riqueza de Malkin compilada por Mossack Fonseca. Malkin no respondió a una carta entregada en su dirección de Luxemburgo. (El Espectador)