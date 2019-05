Otro diputado opositor acusado por rebelión se refugia en la embajada italiana en Venezuela

El diputado venezolano Américo De Grazia, acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de estar involucrado en el fallido alzamiento militar de la semana pasada, se refugió este jueves en la embajada de Italia para evitar ser detenido y exhibido como un "trofeo", informó el propio legislador.

“No le daré el gusto a la narcodictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los DD.HH., corrupción, narcotráfico y terrorismo. Sigo en la lucha, Venezuela vale la pena y agradezco la acogida de Italia”, dijo el diputado opositor en su cuenta de Twitter.

De Grazia, de 59 años y legislador por el estado de Bolívar (sur), es uno de los 10 diputados opositores acusados recientemente por el Gobierno venezolano de formar parte del levantamiento militar del pasado día 30 de abril, que encabezó el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y que fue controlado sin que se registraran enfrentamientos armados o víctimas.

El martes, la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano no reconocido por numerosos Gobiernos e integrado solo por afectos al oficialismo, le revocó el fuero parlamentario luego de que el Supremo lo señalara como uno de los responsables de la rebelión.

Desde su escaño en el Parlamento ha denunciado la presunta incursión de paramilitares colombianos en su estado, a los que acusa de controlar mafias que extraen minerales de manera ilegal.

"Con esta acción no pretendo ser héroe, ni mártir. Sólo quiero ser útil a mí país", dijo De Grazia sobre su ingreso a la embajada italiana.

"A mi familia, y sobremanera a mi madre y mis hijos, darles algo de paz. Sé de todas las limitaciones que se me imponen, con esta decisión que me vi forzado a tomar", añadió el diputado, de quien se desconoce el estatus que tiene en la embajada italiana.

La mañana de este jueves se conoció que la también diputada Mariela Magallanes, del mismo partido que De Grazia (La Causa R), se refugió en la residencia del embajador italiano en Caracas para evitar ser apresada.

Asimismo, el diputado Richard Blanco, del partido Alianza Bravo Pueblo, pidió protección como huésped en la embajada de Argentina en Venezuela, informó su hijo, Richard Blanco, en la red social Instagram.

La noche del miércoles, el primer vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) luego de haber sido también señalado desde el Gobierno, la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como un "traidor a la patria" y conspirador.