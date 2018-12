Otra denuncia complica a Darthés y este dice que está ‘muerto en vida’

Se complica la situación judicial del actor y cantante argentino, Juan Darthés. Después de la denuncia por abuso con acceso carnal que hizo pública la actriz Thelma Fardín, la abogada Raquel Hermida reveló que su estudio maneja una nueva causa, tan grave como la mencionada.

Por su parte, Darthés fue entrevistado ayer por el periodista Mauro Viale para América 24 y expresó estar “muerto en vida”.

El actor dio su versión acerca de lo que pasó en el hotel en Nicaragua con Thelma Fardin, que lo denunció por violarla y abusarla sexualmente cuando ella tenía 16 años en un hotel de Managua.

Darthés, que está refugiado en su casa en Buenos Aires, escribió antes de la emisión del programa en Twitter. “Estoy profundamente dolido e indignado. Hoy grabé una nota con Mauro Viale para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad“, sentenció. Darthés aseguró que nunca violó a Fardín y, más bien, aseguró que ella golpeó la puerta de su habitación, lo insinuó y que él la sacó del lugar en aquel hotel nicaragüense. “Ella se me insinuó y me quiso dar un beso”, sostuvo Darthés, que aclaró que echó a Fardin de la habitación. También dijo que irá a Nicaragua porque tiene pruebas.

Otra denuncia

“Otra joven tiene una denuncia por abuso sexual con acceso carnal que está en tratamiento sicológico. No es una actriz sino una integrante de la producción -según pudo averiguar el diario Clarín sería una sonidista- y que iba a radicar la denuncia cuando estuviera en condiciones de hacerla. Ya que una denuncia penal requiere de una revictimización permanente que hay que estar bien para poder afrontar”.

Acto seguido, la abogada contó que quisieron sobornarla para que no asesorara a ninguna denunciante contra el actor. “Cuando salí del canal me llamaron ofreciéndome dinero para no representar a las víctimas de Darthés. Ni Anita Coacci ni Natalia Juncos, no tenemos ninguna causa para representarlas, porque nunca fue notificada”.

Si bien pidió reserva del nombre de la víctima, la abogada aclaró que “La chica en ese momento tenía 18 años y la causa no está interpuesta porque María Inés Oribela y mis colegas -representa un equipo interdisciplinario de siquiatras y sicólogos- me dicen que todavía no está en condiciones. La denuncia ya está redactada.