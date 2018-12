Opositores venezolanos rechazan los resultados

El partido opositor Voluntad Popular (VP), del político preso Leopoldo López; y Primero Justicia (PJ), en el que milita el dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, desconocieron ayer los comicios de concejales celebrados el domingo y en los que arrasó el chavismo.

Estos partidos, que no participaron en los comicios por estar inhabilitados debido a que no postularon candidatos en procesos electorales anteriores que también consideraron una “farsa”, reiteraron ayer que lo celebrado no fueron “elecciones”.

“Para nosotros esto no fue una elección, lo hemos dicho una y otra vez, los resultados como tal nos vienen sin cuidado. Sabemos que ya el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el pasado ha inventado, creado las cifras que le parezcan a su conveniencia”, dijo el diputado por VP Juan Andrés Mejía en rueda de prensa.

El parlamentario rechazó así las cifras divulgadas por el CNE que da como victoriosa a la alianza oficialista Gran Polo Patriótico, encabezada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al quedarse con el control de más del 90% de las cámaras municipales en unos comicios cuya abstención fue del 72,6%.

“Lo que vimos ayer es un episodio más de lo que hemos venido describiendo, que es básicamente el robo al derecho de elegir de los venezolanos”, continuó Mejía.