Oposición venezolana exige no reconocer las elecciones

La oposición venezolana, reunida en el Frente Amplio Venezuela Libre, presionó hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) para que no reconozca los comicios presidenciales de este domingo en el país, al reiterar que es una elección "fraudulenta".

Decenas de opositores acudieron a la sede de la OEA en Caracas para entregar un documento en el que se denuncia como "fraudulenta" la convocatoria a las elecciones, en las que no participará la principal alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que por el contrario ha llamado a la abstención.

La portavoz opositora Delsa Solórzano dijo ante periodistas que solicitaron a los países miembros de la OEA "que se pronuncien de inmediato" para pedir la suspensión de la contienda en la que el presidente, Nicolás Maduro, espera ser reelegido.

"Visto que la UE ya ha declarado que este no es un proceso electoral (pedimos) que en caso de que no se suspenda el mismo no se reconozcan los resultados", prosiguió.

La legisladora subrayó que la del domingo no es una elección y que, si lo fuera, los partidos que se oponen al Gobierno de Maduro hubieran participado.

Por su parte, el diputado Negal Morales indicó a través de Twitter que en la OEA se comprometieron a llevar esta comunicación hasta el secretario general del organismo, Luis Almagro, y "los embajadores van a estar trabajando en próximas acciones que tomará comunidad internacional".

"Nos han dicho que el 28 de mayo todos los embajadores se reunirán para debatir próximas acciones que se adoptarán en Venezuela (...) los venezolanos no estamos dispuestos a que nos secuestren la democracia", agregó en cuanto a la respuesta recibida por parte de la UE.

Morales pidió nuevamente a los venezolanos no acudir a las urnas y, por el contrario, "en vez de ir a formar parte de la farsa" ir a las iglesias "con una bandera, en señal de fe y en señal de protesta".

Indicó que venezolanos residentes en 595 ciudades de 90 países del mundo recogerán firmas y las llevarán a representaciones diplomáticas.

La petición de los opositores ocurre un día antes de que finalice la campaña electoral y tras el pronunciamiento del llamado Grupo de Lima que hizo un "último llamado" a suspender los comicios.

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Estados Unidos, dijeron el pasado lunes que el proceso electoral del próximo domingo en Venezuela es "ilegítimo" y "carente de credibilidad".

Sin embargo, el presidente venezolano y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, reiteró hoy en sus actos de campaña que las elecciones del domingo se realizarán "llueva, truene o relampaguee".

Asimismo, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que enviará una carta a los países que, a su juicio, "han agredido" a la nación caribeña, para explicarles cómo se desarrolla el proceso para las elecciones presidenciales y para pedir respeto a la soberanía.

En el mismo pronunciamiento, Arreaza afirmó que las autoridades de Canadá no permitirán la instalación de centros de votación en ese país para los comicios que se celebrarán en cuatro días.

Según dijo, Ottawa notificó "que el Gobierno de Canadá no ha procesado favorablemente la solicitud que hizo la embajada venezolana y como resultado de ello, la embajada y los consulados están obligados, según ellos, a cumplir y a abstenerse de instalar los centros de votación".

Entretanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los cuerpos de seguridad continuaron con los preparativos para garantizar el desarrollo y la normalidad de los comicios que contarán con la vigilancia de más de 150.000 funcionarios policiales.

Aunque la campaña para las elecciones culmina oficialmente este jueves, el candidato presidencial venezolano Javier Bertucci, adelantó para hoy su cierre de actos proselitistas.

En su cierre de campaña realizado en Valencia, capital del estado Carabobo (centro-norte) y donde tiene sede la iglesia evangélica de la que formó parte, Bertucci prometió recuperar la economía del país en un año, de salir vencedor en las cuestionadas elecciones del próximo domingo.

Por su parte, Maduro y su principal rival, Henri Falcón, cerrarán este jueves la campaña con actos en Caracas y Lara (oeste), respectivamente.

Este jueves también llegará al país el exjefe de Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero para observar las elecciones del domingo.