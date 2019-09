ONU alerta sobre riesgo de que el mundo se fracture en dos bloques

El conflicto Irán-Estados Unidos, China-Estados Unidos, los discursos en contra y a favor del capitalismo y del socialismo, la migración, el nacionalismo y la ‘propiedad’ de la Amazonia protagonizaron los momentos más encendidos de la primera de dos jornadas de la Cumbre Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de la edición 74 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Lo que tenía que ser el inicio del debate general en busca de consensos en favor del medio ambiente -aunque derivó en conclusiones- también sacó a relucir posiciones animosas y encontradas.

En la apertura, el secretario general de la ONU António Guterres presentó su memoria anual, en la que, tomando el pulso de la temperatura mundial, alertó sobre un momento de transición y disfunción en las relaciones de poder globales.

“Temo la posibilidad de una gran fractura: un mundo dividido en dos, con las dos economías más grandes de la Tierra creando dos mundos separados y compitiendo el uno con el otro, cada uno con su propia moneda, reglas comerciales y financieras, su propia infraestructura de internet y de inteligencia artificial, y sus propias estrategias geopolíticas y militares de suma cero”, declaró.

Para evitar esta ruptura, Guterres dijo que es necesario mantener un sistema de poderes de ámbito universal basado en una economía que respete al derecho internacional.

Al titular de la ONU le siguieron los que prometían ser los grandes ausentes, el mandatario estadounidense Donald Trump, y el de Brasil, Jair Bolsonaro.

Ya desde temprano, Trump tuvo una polémica con la activista Greta Thunberg, al ironizar en su cuenta de Twitter que ella lucía como una “niña feliz”, a lo que Greta respondió, también desde sus redes, que era “una joven muy feliz mirando hacia un futuro brillante y maravilloso”.

Trump también pidió arremeter contra las fronteras abiertas y acabar con la inmigración ilegal. Respondió a Guterres sobre el multilateralismo, “el futuro no pertenece a los globalistas, sino a los patriotas”; advirtió que no firmará un mal acuerdo con China.

A su turno, el presidente francés Emmanuel Macron le contestó, “no podemos replegarnos en el nacionalismo”.

Otros dos temas recurrentes en la retórica de Trump fueron Irán y Venezuela. Llamó a Maduro “marioneta de Cuba y dijo que sigue de cerca a la nación caribeña.

Trump también llamó al mundo a actuar contra Irán tras los ataques a refinerías saudíes; mientras tanto, Europa trataba de usar las reuniones en la ONU para mediar en un acercamiento entre los dos países.

“El mundo no puede permitirse una guerra en el Golfo”, reflexionó Guterres. Macron insistió en que es tiempo de reiniciar las negociaciones EEUU-Irán”.

El mandatario brasileño Jair Bolsonaro se mantuvo fiel a la agenda temática de la cumbre, el desarrollo sostenible; sin embargo, sus declaraciones fueron contraproducentes, al afirmar que “es una falacia que la Amazonia es patrimonio de la humanidad, no representa los pulmones de la Tierra.

No está siendo devastada ni consumida por el fuego como dice de forma mentirosa la prensa”, sostuvo, defendiendo además su soberanía. Bolsonaro también atacó a Cuba y Brasil, arguyendo que el socialismo “está vivo y debe ser combatido”; aludió al programa Más médicos, que a Brasil “costó 300 millones de dólares al año, pero el país ya dejó de contribuir a la dictadura cubana”, dijo.

Las declaraciones del brasileño fueron calificadas como “calumnias” por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Evo Morales, presidente de Bolivia, destacó la estabilidad económica del país como fuente de oportunidades para las nuevas generaciones, dijo que su Gobierno desembolsó $us 15 millones para afrontar los incendios forestales y resaltó medidas como la Ley del Cáncer y el Seguro Universal de Salud (SUS). Asimismo, pidió a los países del mundo asumir acciones concretas y efectivas para detener el ciclo acelerado del calentamiento global.

“Proteger a la Madre Tierra y su biodiversidad es asegurar la existencia de la humanidad”, dijo desde su Twitter.

Morales también aprovechó el escenario para sumarse a la línea multipolar de Guterres, “la concentración de la riqueza mundial en unas cuantas manos es insultante, inmoral e inaceptable”, dijo, y rechazó el bloqueo a Cuba.

“La responsabilidad de nuestra generación es entregar a la siguiente un mundo más justo y más humano”, agregó. Morales tuvo presente el tema marítimo, “no ha terminado la controversia del mar”, pidió a la ONU que ayude a los países involucrados a seguir negociando.

Compromisos

António Guterres explicó que con la declaración se busca asegurar el logro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, “la agenda 2030 está cobrando vida”, dijo, pero reconoció, “estamos lejos de donde deberíamos estar”.

Según el titular de la ONU, esta declaración busca acelerar el compromiso de los Estados miembros.

Entre las 100 medidas aunciadas figuran: el compromiso de Brasil de reducir en un tercio la muerte prematura causada por enfermedades no transmisibles para 2030; la promesa de Finlandia de lograr neutralidad de las emisiones de carbono para 2035; la asociación de Maldivas con Parley for the Oceans, American Express, ABinBev y Adidas para crear un marco nacional que permita alcanzar muchos de los objetivos.

México también se comprometió a proporcionar el acceso universal a internet, incluidas comunidades vulnerables; y Grecia manifestó su deseo de transitar hacia una economía circular.