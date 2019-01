ONG denuncia muerte de 290 palestinos en 2018

La ONG israelí Betselem acusó a Israel de una aplicar una "imprudente política de abrir fuego" que el pasado año dejó 290 palestinos muertos, incluidos 55 menores, la mayoría en la Franja de Gaza.

"Estos incidentes son el resultado directo de la imprudente política de abrir fuego de Israel, autorizada por el Gobierno y el alto comando militar, y respaldada por el sistema judicial", valoró la organización en un comunicado.

Según Betselem, 254 palestinos murieron por fuego israelí en la Franja de Gaza, entre ellos dos mujeres y 47 menores de edad; 34 en el territorio ocupado de Cisjordania, incluido Jerusalén Este, además de otros dos en Israel.

"De las víctimas (de Gaza), 154 no participaban en hostilidades, 90 sí, y otros 15 restantes, Betselem no sabe si lo hicieron o no. Otros dos palestinos que no participaron, uno de ellos un adolescente de 17 años, cruzaron la valla hacia Israel y murieron en las cercanías", detalló la ONG.

Betselem valoró que las fuerzas israelíes han reaccionado a la Gran Marcha del Retorno de Gaza, que desde marzo congrega a miles de palestinos en protestas junto a la frontera, haciendo "uso extenso de munición real contra los manifestantes, de una manera que es ilegal e inmoral".

Además, asegura que 190 eran manifestantes y que la mayoría no estaba armado y no suponía un milagro para nadie.

Sobre las muertes en Cisjordania, la ONG declaró que 13 de las víctimas, incluidas cinco menores, murieron en protestas e incidentes que implicaban el lanzamiento de piedras.

En este contexto destacó la muerte de Mohamad Habali, un hombre con enfermedad mental que recibió un disparo por la espalda cuando se movía en dirección contraria a los soldados israelíes y sobre el que el Ejército informó en un primer momento que estaba tirando piedras.

"La investigación de Betselem, que incluye un vídeo, probó que en el momento de los disparos, el área estaba tranquila y Habali no ponía en peligro a nadie", valoró.

Once de los palestinos que murieron en Cisjordania, incluido un menor de 17 años, eran asaltantes o supuestos asaltantes que recibieron un disparo cuando atacaban o intentaban atacar a las fuerzas de seguridad israelíes o a civiles, en atropellos, apuñalamiento o con arma de fuego.

La organización destaca además que los palestinos mataron a siete civiles israelíes en Cisjordania, incluido un bebé que nació de forma prematura al quedar su madre herida en un ataque, y a otros siete miembros de las fuerzas de seguridad israelíes: cinco en Cisjordania, uno en Gaza y otro en el lado israelí junto a la frontera con la franja.

Betselem considera que el número de víctimas mortales refleja "una profunda indiferencia por la vida de los palestinos" y apuntó que la falta de rendición de cuentas hará que "tales incidentes continúen".