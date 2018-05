Niño autista sorprende a la reina Letizia con la canción 'Por amor'

La esposa del presidente dominicano, Cándida Montilla de Medina, y la reina Letizia visitaron hoy el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) de Santo Domingo Oeste, en el que fueron sorprendidas por la apasionada canción "Por amor" que les dedicó un niño autista.

Nada más entrar en el vestíbulo de la sede del CAID, el joven Ángel Ramírez, de 14 años, micrófono en mano, comenzó a cantar con gran emoción el célebre tema del dominicano Rafael Solano, de la que este año se cumple medio siglo de vida.

Ante la atenta mirada de la reina y de la primera dama, el chico, trajeado y con pajarita, puso voz a la canción dominicana más popular en el mundo, que en su día interpretaron figuras como Plácido Domingo y Gloria Estefan.

Tras la ovación que le brindó la comitiva oficial y el resto de personas que se encontraban en la entrada del edificio, la reina le abrazó para felicitarle.

"Enhorabuena, lo has hecho muy bien", le dijo al joven, que lleva cantando desde hace varios años con la Fundación Dominicana de Autismo y que es a su vez miembro del colectivo "Yo también puedo".

Doña Letizia recibió igualmente el saludo de otros niños del CAID, como Esther, de seis años y con síndrome de Down, que salió corriendo a su encuentro nada más bajar del coche oficial junto a la primera dama.

Otros tres menores del centro le regalaron unos dibujos y unas manualidades, que la Reina agradeció dándoles un sentido abrazo.

Montilla de Medina mostró a doña Letizia las instalaciones del centro, donde se atiende a niños de entre cero y diez años que padecen síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral.

El CAID es el principal programa que gestiona el despacho de la primera dama con el propósito de prestar una atención integral a los menores y a sus familiares.

La institución se nutre de fondos del Estado dominicano, aunque, su director, el doctor Moisés Tavares, animó a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) a aportar ayuda al centro.

"Estamos abiertos a la colaboración internacional", aseguró Tavares a los periodistas.

El de Santo Domingo Oeste fue el primero en entrar en servicio en noviembre de 2013 y tras él, se abrieron el de Santiago de los Caballeros, en noviembre de 2015, y el de San Juan de La Maguana, en febrero del año siguiente.

En el primer semestre del próximo año, se espera abrir el CAID proyectado en Santo Domingo Este, según confirmó Tavares.

La visita al complejo de rehabilitación tuvo lugar después del almuerzo que el presidente del país, Danilo Medina, y su esposa ofrecieron a la reina en el Palacio Nacional.

Doña Letizia va a completar la primera jornada de su visita a República Dominicana con un encuentro con cooperantes españoles en el Centro Cultural Español.