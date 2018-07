Nicolás Maduro: 'El Mundial lo ganó África'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó unas declaraciones polémicas respecto a la victoria de Francia en el Mundial de Rusia. El mandatario asegura que el verdadero ganador del torneo es África, en referencia al origen de la mayoría de los jugadores de la selección francesa.

"Ganó el equipo de Francia, aunque parecía el equipo de África. Ganó África realmente, los inmigrantes africanos que han llegado a Francia", dijo Maduro a medios estatales venezolanos. El presidente venezolano además aseguró que este caso debe servir para que cese "el racismo y la discriminación contra los inmigrantes y los pueblos africanos".

Entre los 23 jugadores 'Bleus' presentes en la lista de Didier Deschamps, 14 tienen origen en el continente africano: Guinea, Mali, Senegal, Angola, Argelia, Marruecos, Camerún y la República Democrática del Congo, según datos de la agencia AFP.

Dos de ellos han nacido en esas tierras (Samuel Umtiti en Yaundé, en Camerún, y Steve Mandanda en Kinshasa, en la República Democrática del Congo).

Las palabras de Maduro no han caído bien en Francia. El diputado Jean-Christophe Lagarde, presidente del partido Unión de los Demócratas e Independientes, dijo que denunciará al mandatario por incitación al odio racial.

"Francia no mira tu origen. Cuando llegas aquí, quieres ser francés y compartes nuestros valores. Nos da igual tu color de piel, tu religión, tus antepasados, etc. Todo lo contrario. Maduro, que maltrata su país, no conoce Francia», dijo Lagarde en una entrevista a la radio "France Info".