Según el Consejo Nacional de Venezuela el presidente Nicolás Maduro obtuvo 5.823.728 de votos a su favor lo que le permitirá gobernar hasta 2025. Sin embargo, las elecciones han sido duramente cuestionadas por una buena parte de la Comunidad Internacional y por miles de venezolanos que tuvieron que abandonar su país por la profunda crisis económica.

Una víctima de la diáspora venezolana es un joven que tuvo que, según declara, buscar mejores días en Chile. Su impotencia y dolor tras la victoria de Maduro lo llevó a colgar en las redes un video que ya ha sido más de 8.000 veces compartido. "Lo que más me de rabia es que nadie hace nada. Si no somos nosotros los venezolanos que metemos mano ahí nadie va hacer una #~€$ (...)", dice en medio del llanto.

"Yo no entiendo... ¡hasta cuándo el abuso de esta m..., hasta cuándo! Solo quiero estar con mi familia en diciembre como hace seis, siete u ocho años (...)", agrega.

Aquí puedes ver el video completo:

Pero, cómo responde el Gobierno de Maduro ante la crítica y el rechazo no solo de los venezolanos que no comulgan con el chavismo: "No nos importa", dijo hoy el jefe de campaña y ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, según publica la agencia AFP.

Esta aseveración fue hecha luego de que conociera que el Grupo de Lima, compuesto por 14 países, anunciara que reducirá el nivel de relaciones diplomáticas con Venezuela. A eso se ha sumado EEUU con nuevas sanciones.

Este lunes el presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a los estadounidenses comprar obligaciones de deuda venezolana, entre ellos los de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), crucial para la economía del país sudamericano.

Datos

Entre 2015 y 2017 la migración de venezolanos a todas partes del mundo se incrementó en 132%, según una publicación del diario colombiano El Tiempo. En el caso de los que se dirigen a países de Suramérica el aumento fue de 895%.

En cifras netas, en este par de años, salieron de Venezuela aproximadamente 925.000 personas, que suman globalmente, en los últimos 13 años, 1.622.000 personas. De ellas, 1.552.407 en 15 países: 885.891 venezolanos en naciones suramericanas y el resto, en tres europeas.