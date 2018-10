Momento en el que un político mata a un ladrón en EEUU

La policía de Estados Unidos publicó un video en el que se ve un funcionario público, en el estado de Florida, confrontar a un ladrón y luego dispararle por la espalda cuando intenta escapar.

Por esa acción Michael Dunn, de 47 años, fue imputado por el crimen de Christobal Lopez, de 50 años. Según los investigadores, gracias a las imágenes se pudo constatar que la vida de Dunn no corría peligro.

"Solo con ver el video podemos saber que el señor Dunn no estaba en peligro, por eso no se justifica que disparara al señor Lopez cuando este se iba", manifestó Bill Loughery, uno de los fiscales del caso, citado por The New York Times.

En las imágenes se ve que ambos están en una tienda de venta armas, artículos de caza y pesca, y al sospechoso que se había robado un hacha que ocultaba en su pantalón, informó el diario New York Post.

Dunn tenía una pistola en la mano cuando intentó detener a Lopez. si es arrestado, el político, que trabaja para el estado de Florida, podría ser suspendido de su cargo.