México cede ante EEUU y detiene una caravana con 420 migrantes

México cede frente a Estados Unidos contra los migrantes, pero Washington advierte que las medidas son insuficientes para frenar la ola de aranceles en la frontera sur que se impondrán a partir del 10 de junio. Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que defenderá la dignidad de los mexicanos. Autoridades federales y migratorias mexicanas frenaron ayer una caravana de unos 420 migrantes que se internó en la frontera sur de México y que tenía como destino Estados Unidos.

Alrededor de 300 personas ingresaron “de manera abrupta” a México por el puente fronterizo con Guatemala e iniciaron un trayecto rumbo a Tapachula en el que se sumaron cerca de 120 personas, dijo el Instituto Mexicano de Migración en un boletín. Los migrantes tenían como objetivo llegar a Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, a unos 40 kilómetros de la frontera, pero por la tarde fueron interceptados a mitad del camino, en el municipio de Metapa, a 20 kilómetros del cruce fronterizo.

A su vez, el Gobierno mexicano se comprometió ante las autoridades estadounidenses a enviar unos 6.000 efectivos a su frontera con Guatemala. Como tercera medida, México bloqueó ayer las cuentas bancarias de 26 personas que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y en la organización ilegal de caravanas, informaron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió en días recientes un mayor control de migrantes centroamericanos por parte de México a cambio de no imponer medidas arancelarias a todos los productos del país.

México está haciendo “un gran esfuerzo” en la frontera sur para controlar el flujo de migrantes, en especial los procedentes de Centroamérica, aseguró ayer la secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero.

El bloqueo de las cuentas se derivó luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificara que estas podían estar relacionadas con el tráfico de migrantes -específicamente caravanas hacia México desde octubre del 2018 a la fecha- y también detectaron el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional. De la información obtenida por la UIF de los transmisores de dinero “se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países”, apuntó la nota. Se explicó que con base en la ruta que siguió una caravana migrante que atravesó México de sur a norte, se detectaron “una serie de operaciones y transferencias.

Avances, pero no suficientes

El Gobierno de México dice que hay “avances” en las negociaciones sobre inmigración y aranceles con EEUU, pero la Casa Blanca considera que las propuestas mexicanas no son “suficientes” para evitar los aranceles del 5% a todas las importaciones de ese país. El segundo día de negociaciones entre EEUU y México gira en torno a dos escenarios: el Departamento de Estado y la Casa Blanca, donde las dos delegaciones están manteniendo reuniones.

A la salida del Departamento de Estado, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que ha habido “avances” y que el diálogo continuará esta tarde. Si las dos partes no llegan a un acuerdo, el próximo lunes entrarán en vigor aranceles a todas las importaciones mexicanas, que empezarán en el 5 % y ascenderán cada mes hasta llegar al 25% en octubre, a no ser que el país vecino contenga el flujo migratorio a través de la frontera común. En declaraciones a la cadena Fox, la directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, consideró que las conversaciones que se han iniciado son “productivas”, pero que México no está haciendo lo suficiente para frenar a los inmigrantes y necesita tomar “acciones inmediatas”.

WASHINGTON EXIGE QUE MÉXICO ALOJE A LOS CENTROAMERICANOS

El diario New York Times reveló ayer que el secretario de Estado, Mike Pompeo y el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, pidieron al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que suscriba un acuerdo legal para convertir México en un “tercer país seguro”, lo que implicaría que esa nación asumiría la responsabilidad de albergar a los inmigrantes, mientras tramitan su asilo en EEUU. Ebrard fue preguntado sobre si esa posibilidad está sobre la mesa y el canciller se limitó a responder: “No voy a entrar ahora en eso”. La mayoría de los migrantes que atraviesan México con destino a EEUU huyen de las condiciones de violencia y falta de oportunidades económicas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Los Gobiernos centroamericanos alertan por una posible crisis humanitaria con los miles de migrantes que no logran pasar la frontera mexicano-estadounidense en demanda de una oportunidad económica para sus familias