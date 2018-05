Maduro promete aceptar resultados; la oposición pide no votar

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunió hoy con los observadores internacionales y se comprometió a aceptar los resultados de las elecciones del domingo en las que, en medio del llamado de la mayoría opositora a no participar, es el favorito a ganar la Presidencia.



Maduro agradeció a los observadores, en un evento transmitido por la televisión estatal VTV, "por su valentía y su coraje para venir a esta Venezuela a ver la verdad" y "a certificar" que el país "tiene una democracia sólida".



Asimismo prometió aceptar los resultados electorales que se vayan a dar este domingo "sean los que sean", y aseguró que se registrará una amplia participación pese a los llamados abstencionistas.



"Nada ni nadie, aclaro para los conspiradores y golpistas que andan por ahí pensando en golpes de última hora, nada ni nadie hagan lo que hagan, detendrá al pueblo venezolano para que salga a votar", advirtió.



El candidato a la reelección aseguró que, a su juicio, ha habido "una campaña electoral impecable, sin un solo incidente, sin un solo suceso, con amplias libertades, con debates públicos", al tiempo que denunció la injerencia de factores externos contra la democracia venezolana.



"Estamos siendo sometidos a un proceso de presión de los poderes del norte pocas veces visto en un proceso de campaña pública (...) Venezuela está en el foco de la agresión mediática mundial, de la agresión imperial de los Estados Unidos", afirmó.

No reconocerán las elecciones



Estados Unidos y varios países de la región, conocido como el Grupo de Lima, han afirmado por adelantado que no reconocerán los resultados de esos comicios por considerar que serán fraudulentos.



Las afirmaciones de estos gobiernos secundan los reclamos de la principal alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que decidió no participar en esta liza ante, entre otras cosas, las inhabilitaciones de sus principales líderes, y partidos políticos que, opinan, impedirán un proceso equilibrado.



A los discutidos comicios se presentan además de Maduro el exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, el expastor Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.



Este domingo poco más de 20,5 millones de venezolanos están llamados a las urnas para escoger a su próximo jefe de Estado para el periodo 2019-2025, así como a los integrantes de los consejos legislativos en los 23 estados del país.