“Maduro está en jaque mate, solo falta saber cómo dejará el poder”

Antonio Ledezma tuvo que fugarse de Venezuela el 17 de noviembre de 2017 tras 1.002 días de detención domiciliaria acusado de sedición mientras era alcalde de Caracas. Hoy está exiliado en Madrid (España), desde donde habló con EL DEBER sobre la grave crisis que enfrenta Venezuela. Asegura que Nicolás Maduro está en jaque mate y lamenta que el Gobierno de Evo Morales lleve a Bolivia a apoyar al “hampa encaramada en el poder”.

Alcalde, usted salió de Venezuela perseguido y hoy está exiliado. ¿Dónde y en qué situación se encuentra ahora?

Me encuentro en todas partes. Desde que salí de Venezuela, después de mi fuga, no hice más que recorrer, junto con otros líderes opositores, distintos países buscando lo que estamos a punto de consumar, que es la libertad del país. Estoy regresando de una gira por Brasil, Colombia y Estados Unidos, y estoy preparando maletas para salir mañana a Bruselas. Estoy en este momento en Madrid (España).

¿Cómo ve la crisis en su país?

Veo el ocaso de una dictadura. Creo que en pocas horas podemos revertir la tragedia de muchos años. Para esto es fundamental consolidar varias cosas: primero, que las instituciones legítimas sigan actuando con el mismo ritmo con el que lo vienen haciendo desde principio de enero. Me refiero a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo en el exilio. En segundo lugar, que permanezca firme la movilización popular. Tres, que se siga acentuando el cerco de la comunidad internacional tal como lo pedimos en la reunión del sábado en Estados Unidos a la subsecretaria de Estado. Ayer, escuchamos las sanciones económicas del Gobierno de Donald Trump al régimen de Maduro.

¿Está de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos tal como lo ha sugerido el secretario de seguridad, John Bolton?

Más que la entrada de militares, lo que se está planteando ahora es la salida de Maduro, que ya tiene un jaque mate. Tiene un ultimátum de la Unión Europea (UE), tiene una ruta de salida que le ha ofrecido el presidente Juan Guaidó a través de una ley de amnistía. Maduro está persuadido que la comunidad internacional, en particular Brasil, Colombia y Estados Unidos, entre otros, están conscientes de la presencia de efectivos militares cubanos y, por eso, le han dicho claramente que no se atreva a poner una mano a Juan Guaidó o a cualquier líder de la oposición democrática, ni a seguir martirizando ni atropellando al pueblo.

¿La única salida es la renuncia de Maduro y la convocatoria de Guaidó a nuevas elecciones?

Maduro ya no tiene chance de renunciar, porque ya no es titular del cargo. Mal puede renunciar a algo que no detenta legalmente. Maduro tiene que hacerse a un lado y no seguir usurpando la Presidencia de la República, cometiendo otro delito más que se suma a su prontuario. Guaidó es el único que puede convocar elecciones, eso es lo que dice la Constitución en los artículos 232 y 233. Guaidó no puede convocar a elecciones ahora porque el organismo que tiene que organizarlas está controlado por las personas que son responsables del fraude electoral, que ha sido denunciado por la comunidad internacional y que dio origen al hecho de que Maduro no tiene legitimidad.

¿Está de acuerdo con la apertura de una instancia de diálogo como lo ha planteado México y Uruguay?

Ese es un cartucho quemado. Ya se hicieron diálogos, pero lamentablemente luego los ha pervertido Maduro.

¿No teme que vayamos, como dice Mujica, a una guerra civil o a una guerra entre estados?

Ya hay una guerra, la guerra de Maduro contra el pueblo venezolano. Maduro está matando al pueblo con falta de comida y hambre, por la falta de medicinas, y dejando a la gente a manos de un hampa. Esa es la verdadera guerra. Allá no hay dos sectores enfrentados. Estamos hablando de más del 90% de la población unida pidiendo la salida de Maduro y de los chavistas. Esa es una falsificación de la realidad. Para que haya una guerra civil, tienen que haber dos bandos armados. El pueblo de Venezuela que protesta en las calles y lleva en sus manos banderas. No lleva granadas ni cañones, sino pitos y lo que cantan son consignas de libertad, de esperanza y de fe en el futuro inmediato.

Evo Morales se ha mantenido con una posición muy firme de apoyar a Maduro. ¿Cómo ve esa decisión?

Hoy, Bolivia es parte de un club donde no cuentan los valores ni los principios, sino las alianzas para pactos incondicionales. Es muy vergonzoso que el pueblo de Bolivia, que también tiene una larga historia con nuestro Libertador Simón Bolívar, se vea involucrado con el hampa organizada en el poder, ni siquiera están apoyando a un Gobierno. Es un lastre para un país tener que aparecer respaldando un régimen que está relacionado con el narcotráfico, con la corrupción, con el terrorismo y con la comisión de crímenes de lesa humanidad.

¿Bolivia puede seguir el mismo camino que Venezuela?

El eje del mal tiene una mesa servida sobre cuatro patas. Una de esas patas es Venezuela, la otra Cuba, la otra Nicaragua y la otra, lamentablemente, Bolivia. Creo que se está zarandeando la mesa y todo hace vislumbrar que vendrán rayos de libertad para Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba.

Perfil

LARGA TRAYECTORIA

Antonio Ledezma nació en San Juan de los Morros, el 1 de mayo de 1955. Político y abogado. Fue Alcalde de Caracas hasta 2015 cuando fue detenido. Fue dos veces diputado y una senador.