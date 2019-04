Lula dice que Brasil se halla gobernada por banda de locos

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó ayer que Brasil es gobernado por “una banda de locos”, en una entrevista concedida a los periódicos El Pais y Folha de S. Paulo en la cárcel donde purga una pena de 8 años y 10 meses de prisión.

El exmandatario de 73 años, reiteró que es inocente y dijo estar “obsesionado” con probar la “farsa” judicial que lo mantiene tras las rejas desde hace un año bajo cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

“Sé muy bien el lugar que la historia me reserva. Y sé también quién estará en el basurero. No puede ser que este país esté gobernado por esa banda de locos (...). El país no se merece eso y sobre todo el pueblo no se merece eso”, afirmó Lula citado por Folha.